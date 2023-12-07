Netanyahu ağzındaki baklayı çıkardı: Gazze'yi İsrail silahsızlandıracak

7 Aralık 2023 04:48 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 04:48

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savaş kabinesi oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Netanyahu, terörü desteklemekle suçladığı Ramallah merkezli Filistin yönetiminin, Gazze’yi yönetemeyeceğini öne sürerek “Savaştan sonra Gazze silahsızlandırılacak. Bunu yapabilecek tek güç İsrail ordusu. Hiçbir uluslararası güç bu sorumluluğu üstlenemez. Gözlerimi kapatıp bunu kabul edemem” dedi.

Netanyahu, İsrail basınında “ABD’nin Tel Aviv’den saldırıları kısa sürede sonlandırmasını talep ettiği” haberleri üzerine “Dünyada bizden savaşı çabuk bitirmemizi isteyen dostlar, bizim için savaşı bitirmenin yolunun Hamas’a karşı onu yok etmek için ezici bir güç uygulamamız gerektiğini bilmeli” ifadesini kullandı. İbraniceden İngilizce konuşmaya geçen Netanyahu “Bizim yanımızda durun. İsrail’in yanında durun, medeniyetin yanında durun” sözlerini sarf etti.