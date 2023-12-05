Netanyahu’nun 'nükleer' yalanı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!

5 Aralık 2023 12:28 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 15:03

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu’nun Gazze’ye nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğunu söylemesi uluslararası alanda büyük tepki çekmişti. Eliyahu’nun sözleriyle gündeme gelen nükleer bomba tehdidi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail’in mevcudiyetini kabul ettiği nükleer silahlar meselesinin de unutulmasına izin vermeyeceğiz.” demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN DÜNYAYA İSRAİL ÇAĞRISI

İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadığına dikkat çeken Erdoğan, Uluslararası Atom Enerji Kurumuna başvuruda bulunup, kurulu toplayacaklarını belirtmişti. ABD’nin İsrail'in yanında durup bu konuyu veto etmesi mümkün olduğunu belirten Erdoğan, “Biz Türkiye olarak bu çağrıyı yapıyoruz. Vakit çok geç olmadan İsrail'in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL’İN YALANI ORTAYA ÇIKARTILDI

Uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar dikkat çeken bir detayı gözler önüne serdi. The New York Times’da yer alan haberle İsrail’in nükleer yalanı ortaya çıkartıldı. NYT'nin görsel analizine göre, İsrail'e 7 Ekim'de düzenlenen saldırı sırasında Hamas tarafından ateşlenen bir roket, İsrail askeri üssünü vurmuş olmalı.

ABD’Lİ UZMANLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Füzelerin kendileri vurulmamış olsa da roketin İsrail'in merkezindeki Sdot Micha üssüne çarpması, füze depolama tesislerine ve diğer hassas silahlara yaklaşan bir yangına yol açtığını yazan NYT, İsrail'in nükleer cephaneliğinin varlığını hiçbir zaman kabul etmediğini hatırlattı. Ancak İsrailli istihbaratçılar, ABD'li yetkililer ve uydu görüntüsü analistleri, ülkenin en azından az sayıda nükleer silaha sahip olduğu konusunda hemfikir.

NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI TESPİT EDİLDİ

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, üste büyük olasılıkla 25 ila 50 nükleer kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini belirtti. Uzmanlara ve ABD hükümet yetkililerine göre İsrail, Jericho füzeleri nükleer savaş başlığı taşıyacak donanıma sahip. Üssü inceleyen Kristensen, bu savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzak bir yerde tutulduğunu belirtti. Dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadı.

İSRAİL İDDİALARINI CEVAPSIZ BIRAKTI

Bu saldırının Hamas'ın İsrail'in nükleer silahları içerdiğinden şüphelenilen bir bölgeyi vurduğunun bilinen bir örnek olduğu yazılırken 7 Ekim saldırılarının bilinenden çok daha büyük olduğu ve İsrail'in sıkı korunan stratejik silahlarının etrafındaki hava sahasını delebileceğini gösterdi. İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü bu bulgular hakkında yorum yapmayı reddetti. Ancak son uydu görüntüleri olası yeni saldırılara karşı askeri mevzilerin etrafında bariyerlerin inşa edildiğini gösterdi

FİLİSTİN’DEN UAEA’YA ÇAĞRI

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer silah kullanılması yönündeki tehditlerini etkisiz hale getirecek tedbirler alınmasını istemişti.