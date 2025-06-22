Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Netanyahu, 'tarih değişecek' diyerek açıkladı!.. Trump'a övgü yağdırdı

Netanyahu, 'tarih değişecek' diyerek açıkladı!.. Trump'a övgü yağdırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu, &#039;tarih değişecek&#039; diyerek açıkladı!.. Trump&#039;a övgü yağdırdı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Netanyahu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından, İran'ın nükleer tesislerini vurma kararı alan ABD Başkanı Trump'a görüntülü teşekkür mesajı yayınladı.

"CESUR KARARINIZ TARİHİ DEĞİŞTİRECEK"

Netanyahu, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek." ifadesini kullandı.

"EŞSİZ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla "şaşırtıcı işler" yaptığını öne süren Netanyahu, ABD'nin, bu gece gerçekleştirdiği saldırıyla gerçekten "eşsiz bir başarıya imza attığını" savundu.

Netanyahu, Trump'a teşekkür etti: Cesur kararınız tarihi değiştirecek - 1. Resim

"ÖNCE GÜÇ GELİR, SONRA BARIŞ"

ABD'nin İran'a saldırısının Orta Doğu'yu barışa taşıyacak "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu savunan Netanyahu, "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Ve bu gece Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti." iddiasında bulundu.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İSRAİL - İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İran, ABD saldırısı sonrası açıkladı! UAEA işbirliği yapmakla suçlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran, ABD saldırısı sonrası açıkladı! UAEA işbirliği yapmakla suçlandı - Dünyaİran'dan ABD saldırısı sonrası flaş açıklama!ABD'den İran'a yeni tehdit! Trump, "Orta Doğu'nun kabadayısı" diyerek uyardı - Dünya"Orta Doğu'nun kabadayısı" diyerek uyardıABD İran'ın nükleer tesislerini bombaladı! Dünya diken üstünde Fordo'da sızıntı var mı? İşte ilk açıklama - DünyaABD İran'ın nükleer tesislerini bombaladı! Fordo'da sızıntıİsrail son dakika olarak duyurdu, OHAL ilan edildi! Okullar ve iş yerleri kapanacak... - Dünyaİsrail diken üstünde! Yeni yasaklar geldiOrta Koridor vazgeçilmez! Demir yolu ile taşımacılık 13 güne kadar düşecek - DünyaDemir yolu süreyi 13 gün kısaltacakİran, İsrail'de 14 stratejik askeri noktayı vurduğunu duyurdu - Dünyaİran, İsrail'de 14 stratejik askeri noktayı vurduğunu duyurd
Sonraki Haber Yükleniyor...