24 Aralık 2023 17:05 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:28

Haftalık hükümet toplantısında konuşan Netanyahu, Gazze'deki İsrail kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu hafta sonu 14 İsrail askerinin daha öldürülmesi üzerine "Savaş bize çok ağır bedel ödetiyor ama savaşmaya devam etmek dışında seçeceğimiz yok." ifadelerini kullandı.

'ALACAĞIMIZ KARARLAR BİZİMDİR, SİZİN DEĞİL'

İsrail askerinin Gazze Şeridi'nde 'başarılar' elde ettiğini savunan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "zafere kadar savaşmaya devam edeceklerini söylediğini ve ABD'nin bunu anladığını" dile getirdi.

ABD'nin "operasyon adımlarını engellediği, engelleyeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını" iddia eden Netanyahu şunları söyledi:

"İsrail bağımsız bir devlettir. Savaştaki kararlarımız, operasyonlar hesaplamalara göre yapılır, detaya girmeyeceğim. Bunlar, dış baskıyla dikte edilemez. Güçlerimizi nasıl kullanacağımız bağımsız bir karar, ordunundur başka kimsenin değil."

İsrail ordusunun kara harekatını genişletmeye ve işgalini ilerletmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 14 İsrail askerinin öldürüldüğü açıklanmıştı.