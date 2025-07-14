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Netanyahu’nun danışmanı casus çıktı! 'Hamas' detayı ülkeyi ayağa kaldırdı

Kaynak: Dış Haberler
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Netanyahu’nun danışmanı casus çıktı! &#039;Hamas&#039; detayı ülkeyi ayağa kaldırdı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail siyasetini sarsan casusluk skandalında şok detaylar ortaya çıktı. Netanyahu’nun en yakınındaki isimlerin gizli belgeleri sızdırarak Hamas’la yürütülen rehine pazarlığını sabote ettiği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın ekibinde yer alan danışmanlar, devletin en gizli belgelerini izinsiz olarak çıkarmak, paylaşmak ve yurtdışında yayınlatmakla suçlanıyor.

Başbakanlık Ofisi’nde güvenlik protokollerinin ihlal edilerek gizli bilgilerin kontrolsüzce dolaştığı ortaya çıktı. Polis ve Shin Bet ekipleri, Netanyahu'ya yakın isimlerin evlerine sabaha karşı baskınlar düzenleyerek tutuklamalar yaptı.

"BELGELER HAMAS'LA MÜZAKERELERİ SABOTE ETTİ"

İsrail basını, Başbakanlık Ofisi’nden sızan belgelerin bir kısmının Hamas’la yürütülen rehine müzakerelerini sabote etmek, kamuoyunu yönlendirmek ve pazarlık sürecini zora sokmak için çarpıtıldığını yazdı.

İddialara göre, Urich hakkında hazırlanacak iddianame, mahkemeye sunulmak üzere tamamlanmak üzere. İddianamede, Urich’in eski Netanyahu askeri sözcüsü Eli Feldstein ve Netanyahu’nun "rıza danışmanı" olarak tanımlanan Srulik Einhorn’la birlikte hareket ettiğine işaret edildi.

GİZLİ BİLGİ İFŞASI SUÇLAMASI

Hareetz, "Urich, askeri sansürün yasakladığı bilgileri yurtdışındaki medya kuruluşlarına aktarma planı yaptı. Devletin güvenliğine zarar verecek şekilde gizli bilgileri sızdırma amacıyla hareket etti.Gizli içerikler, yetkileri olmadan farklı kişilere verildi ve bu süreç Feldstein ile birlikte organize edildi. Belgeler, medya yoluyla dikkatli bir şekilde sızdırılarak halkın algısını yönlendirmek ve kamuoyunu etkilemek amacıyla kullanıldı." dedi.

Kaynak: Dış Haberler
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