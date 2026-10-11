Ünlü yapımcı Netanyahu'nun evindeki gizli pazarlıkları ifşa etti!

İsrail'de yayımlanan Maariv ve Haaretz gazeteleri, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun iç yüzünü ifşa eden bir olayı gündeme taşıdı. Sara Netanyahu'nun babası hakkında film çekmek üzere başbakanlık konutuna çağrılan yapımcı Oded Carmeli, konutta tanık olduklarını ve maruz kaldığı skandal telkinleri yıllar sonra ilk kez anlattı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında yıllar sonra ortaya atılan iddialar ülkede yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

Başbakanlık konutunda yaşadıklarını 13 yıl sonra anlatan İsrailli yapımcı ve yönetmen Oded Carmeli, Sara Netanyahu'nun hükümet kurma pazarlıklarına müdahale ettiğini öne sürdü.

Duydukları karşısında dehşete kapıldığını söyleyen Carmeli, dava edilme korkusuyla yıllarca sessiz kaldığını açıkladı.

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"BANA VE EŞİME OY VERMEZSENİZ SEÇİM OLMAYACAK"

Oded Carmeli'nin başbakanlık konutuyla ilişkisi, Sara Netanyahu'nun babası Shmuel Ben Artzi hakkında hazırlanması planlanan belgesel film projesiyle başladı.

2012 yılında projeye dahil edilen Carmeli, Sara Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede duydukları karşısında şaşkına döndüğünü anlattı. Sara Netanyahu'ya ait saatlerce ses kaydı bulunduğunu iddia eden yapımcı, görüşmenin başlangıcında kendisine şu sözlerin söylendiğini öne sürdü:

"Eğer insanlar bana ve eşime oy vermezse burada seçimler olmayacak."

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Carmeli, daha önce Netanyahu ailesi hakkında çok sayıda iddia duyduğunu ancak bunlara bizzat tanıklık etmenin farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

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"HÜKÜMET KURULURKEN HER SORU SARA'YA SORULUYORDU"

Carmeli, dönemin siyasi müzakerecilerinden Natan Eshel'in kararlar için Sara Netanyahu'ya danıştığını iddia etti.

"Orada yaşananlar bir tür koalisyon müzakeresiydi. Natan Eshel hükümetleri kurmak için müzakereler yürütüyordu ve her soru için Sara'ya gidiyordu. Bennett'i onaylayalım mı? Lapid'i onaylayalım mı? Onunla doğrudan bir hattı vardı."

Carmeli, başbakanın eşinin siyasi görüşmelerdeki rolünden duyduğu rahatsızlığı ise şöyle dile getirdi:

"Bu onun açısından masum ama bir o kadar da rahatsız edici ve korkutucu bir şeydi. Konuttan şoke olmuş ve dehşete kapılmış bir şekilde döndüm."

Carmeli'nin iddiaları yalnızca hükümet kurma görüşmeleriyle sınırlı kalmadı. Yapımcı, Sara Netanyahu'nun dönemin Cumhurbaşkanı Şimon Peres hakkında "Bir an önce gebersin" dediğini öne sürdü.

Eski siyasetçi Naftali Bennett hakkında ise "O bize milyonlar borçlu" ifadesini kullandığını iddia etti.

Carmeli, Şaul Mofaz'ın koalisyon görüşmelerinde uygun görüldüğünü ve aynı akşam Mofaz'ın Cumhurbaşkanı Peres'e Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmesini önerdiğini duyduğunu anlattı.

SARA NETANYAHU'NUN İSTEDİĞİ BELGESEL YAYINLANMADI

İddiaların ortaya çıkmasına neden olan belgesel projesinin de yayınlanmadığı öğrenildi.

Carmeli'nin anlatımına göre Sara Netanyahu, Binyamin Netanyahu'nun babası Ben Zion Netanyahu hakkında hazırlanan belgeselin ardından kendi babası Shmuel Ben Artzi için de benzer bir yapım istemişti.

Ancak yayın kuruluşundaki belgesel sorumluları, projede yayınlanmaya değer bir hikaye bulunmadığı gerekçesiyle filmi kabul etmedi.

Carmeli, yayın kuruluşundaki bir yöneticinin projeye karşı çıkarak "Dalga mı geçiyorsunuz? Burada hiçbir hikaye yok" dediğini aktardı.

"YILLARCA KORKTUĞUM İÇİN SUSTUM"

Carmeli, yaşadığını iddia ettiği olayları neden on yılı aşkın süre boyunca açıklamadığı sorusuna ise korktuğunu söyleyerek cevap verdi.

Başbakanlık konutunda duyduklarını kamuoyuna anlatması halinde hukuki süreçlerle karşılaşmaktan çekindiğini belirten yapımcı, şunları söyledi:

"Korkuyordum. Ne zaman bir şeyler yazmak istesem, endişeli bir arkadaş ya da aile üyesi ortaya çıkıp 'Seni dava ederler, bu tehlikeli' diyordu."

Carmeli, yıllar sonra anlattıklarının arkasında durduğunu belirterek "Gördüğüm her şeyi yazdım" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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