İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nda sivil katliamı yaptı: 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi enkaz altında

11 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:49

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar

Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden 66 gün geçti. İşgalci İsrail, operasyona işgalle karşılık verdi. Havadan ve karadan Gazze Şeridi'ni bombardımana tutan İsrail, 18 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Gazze Şeridi'nde savaşın bitmesinin ardından nasıl bir yönetim oluşacağı ise bilinmezliğini koruyor. İsrail'in en büyük destekçisi ABD, savaşın ardından İsrail'in, Gazze'yi işgaline karşı olduğunu açıkladı. Ancak Netanyahu ve Hamas'ın Gazze'yi yönetmesini istemeyen dış güçler, Filistin yönetimini belirlemek istiyor. Bugün İsrail medyası, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki yönetimi belirlemek için gizli bir ekip görevlendirdiğini duyurdu. İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nda sivil katliamı yaptı. İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler...

İSRAİL MÜLTECİ KAMPI'NDA KATLİAM YAPTI

Gazze Şeridi’nin merkezindeki binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66 gündür sürüyor. İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerine düzenlediği baskın ve saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail kuvvetleri bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bulunan ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı El Aksa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

AMERİKA'NIN HABERİ VAR

İsrail TV13'ün haberine göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekipte İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler yer alıyor. Ekip son birkaç hafta içinde dört kez bir araya geldi.

İsrailli üst düzey bir yetkili News 13'e şunları söyledi: "İsrail, Amerikan yönetimini ekibin varlığı konusunda bilgilendirdi ve İsrail'in savaş sonrası için bir plan sunması Biden yönetimi açısından önemli."

HEDEF EĞİTİMİ DEĞİŞTİRMEK

Görüşmelerde Bakan Dermer, "Filistin Yönetimi'nde ve eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapılması gerekiyor, bu kültürel değişiklikler olmazsa İsrail kendisini düşman bir halkla karşı karşıya bulacaktır." dedi.

Hükümetin bölgelerdeki operasyonlarının koordinatörü Tümgeneral Rasan Aliyan şunları iddia etti: "Şerit'teki insani çabalar devam etmeli, Filistin sisteminin tüm tasarım konuları daha sonra tartışılmalı."

ASKERİ OPERASYONLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE DEVAM EDECEK

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin strateji departmanı başkanı Tümgeneral Eliezer Toledano şunları ekledi: "Hamas'ın yenilgiye uğratılması ile direniş bölgelerinin tamamen bastırılması arasında büyük bir zaman farkı olacak ve bu dönemde bunu rehabilite etmek zor olacak. "Bölgeyi kültürel açıdan ele alacağız çünkü askeri operasyonlar büyük ölçekte devam edecek."