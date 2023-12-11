İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nda sivil katliamı yaptı: 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi enkaz altında
Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar
Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki yönetimi belirlemek için gizli bir ekip görevlendirdiği ortaya çıktı. Ekibin hedefinde, Filistinlilerin eğitimi ve kültürü gibi yumuşak güç unsurlarını değiştirmek var. Hamas'tan BM'ye çifte standart çağrısı. İsrail'in ölen asker sayısı 430'a yükseldi. İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nda katliam yaptı. İşte İsrail-Hamas savaşında yaşanan gelişmeler.
Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun üzerinden 66 gün geçti. İşgalci İsrail, operasyona işgalle karşılık verdi. Havadan ve karadan Gazze Şeridi'ni bombardımana tutan İsrail, 18 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Gazze Şeridi'nde savaşın bitmesinin ardından nasıl bir yönetim oluşacağı ise bilinmezliğini koruyor. İsrail'in en büyük destekçisi ABD, savaşın ardından İsrail'in, Gazze'yi işgaline karşı olduğunu açıkladı. Ancak Netanyahu ve Hamas'ın Gazze'yi yönetmesini istemeyen dış güçler, Filistin yönetimini belirlemek istiyor. Bugün İsrail medyası, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki yönetimi belirlemek için gizli bir ekip görevlendirdiğini duyurdu. İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’nda sivil katliamı yaptı. İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşındaki gelişmeler...
İSRAİL MÜLTECİ KAMPI'NDA KATLİAM YAPTI
Gazze Şeridi’nin merkezindeki binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66 gündür sürüyor. İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerine düzenlediği baskın ve saldırılarını yoğunlaştırdı. İsrail kuvvetleri bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bulunan ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı El Aksa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.
AMERİKA'NIN HABERİ VAR
İsrail TV13'ün haberine göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki ekipte İsrail Savunma Kuvvetleri, Mossad ve Shin Bet'ten temsilciler yer alıyor. Ekip son birkaç hafta içinde dört kez bir araya geldi.
İsrailli üst düzey bir yetkili News 13'e şunları söyledi: "İsrail, Amerikan yönetimini ekibin varlığı konusunda bilgilendirdi ve İsrail'in savaş sonrası için bir plan sunması Biden yönetimi açısından önemli."
HEDEF EĞİTİMİ DEĞİŞTİRMEK
Görüşmelerde Bakan Dermer, "Filistin Yönetimi'nde ve eğitim sisteminde köklü bir değişiklik yapılması gerekiyor, bu kültürel değişiklikler olmazsa İsrail kendisini düşman bir halkla karşı karşıya bulacaktır." dedi.
Hükümetin bölgelerdeki operasyonlarının koordinatörü Tümgeneral Rasan Aliyan şunları iddia etti: "Şerit'teki insani çabalar devam etmeli, Filistin sisteminin tüm tasarım konuları daha sonra tartışılmalı."
ASKERİ OPERASYONLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE DEVAM EDECEK
İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin strateji departmanı başkanı Tümgeneral Eliezer Toledano şunları ekledi: "Hamas'ın yenilgiye uğratılması ile direniş bölgelerinin tamamen bastırılması arasında büyük bir zaman farkı olacak ve bu dönemde bunu rehabilite etmek zor olacak. "Bölgeyi kültürel açıdan ele alacağız çünkü askeri operasyonlar büyük ölçekte devam edecek."
Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanegbi: "Ertesi gün, gelecekteki bir savaşı önlemek için Suudi Arabistan ve Emirliklerin iş birliğini ve altyapı inşasına dahil etmek zorunda kalabiliriz."
HAMAS'TAN BM'YE ÇAĞRI
Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlılığını vurgulayarak, zorla yerinden edilme projelerini reddetti. Hamas, BM'ye "Çifte standart politikasına son vermeleri, Filistin halkının meşru haklarına ve haklı davalarına karşı adaleti yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.
İşte dakika dakika İsrail-Hamas savaşında yaşanan gelişmeler
14.30 Mısır kaynakları, BM Güvenlik Konseyi'ne üye devletlerden oluşan 12 temsilcinin yer aldığı bir heyetin, Gazze'ye yapılan insani yardımları incelemek üzere El Ariş Havalimanı'na indiğini duyurdu.
13.30 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
12:40 Yunanistan Ragbi Ligi Federasyonu, Yunanistan ile Hollanda arasında oynanan kadınlar ragbi maçı öncesi, Yunanistan milli oyuncusu Eleftheria Angeli'nin grup fotoğrafında açtığı Filistin bayrağını sansürledi.
12:34 Lübnan'da Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
12:31 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde kullandığı taktiklere göre en kötüsünü kullandığını, dolayısıyla sivil kayıp sayısının arttığını belirtti.
12:31 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yaklaşık 60 Filistinlinin yaşadığı bir binayı bombaladığı, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
12:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş, "BM Güvenlik Konseyinde ateşkes kararının aleyhine el kaldıranlar, bundan sonra Gazze'de işlenecek insanlık suçlarının doğrudan doğruya sorumlularıdır." dedi.
12:05 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkedeki İsrail mallarının listesinin çıkarılması ve hükümetin bu malların ithalatını önlemesi çağrısında bulundu.
11:46 Filistin Alimler Birliği Başkanı Dr. Nevaf Tekruri ve Dr. Muhammed Alwali, bir dizi ziyaret için Türkiye'ye gelerek Kur'an'a Hizmet Derneği ile bir araya geldi.
11:47 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli çiftçiler, silahlı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.
11:36 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yapılan saldırılara karşılık Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vurduğunu açıkladı.
11:32 İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "11 Aralık Küresel Gazze Grevi" dolayısıyla bankalar, okullar, bakanlıklar ve iş yerleri kapatıldı, ulaşım ise durdu.
10:58 Katar, İsrail'in abluka ve yoğun bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 116 ton insani yardım taşıyan 3 uçağı Mısır'a gönderdi.
09.56 İsrail, 7 Ekim'den bu yana 430 askerinin öldüğünü açıkladı. Askerlerin102 tanesi, kara harekatında öldü.
07:00 İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetti
06:36 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi
03:44 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi
03:05 Filistinli sol partilerden, Filistin yönetimine "ABD ile ilişkileri dondurma" çağrısı
01:58 İsrail, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilen sivilleri ikinci göçe zorluyor
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