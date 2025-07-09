Gazze kasabı Netanyahu’nun koltuğu sallanıyor! İsrail Yüksek Mahkemesi’ne başvurdular: Görevden alınabilir

İsrail'de bir sivil toplum kuruluşu, bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çıkar çatışması kurallarını ihlal ettiği ve hukukun üstünlüğünü baltaladığı gerekçesiyle görev için uygun olmadığının ilan edilmesi talebiyle Yüksek Mahkeme'ye dilekçe verdi.

İsrail basınında çıkan haberlere göre "Democratic Fortress" adlı savunuculuk grubu, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun çıkar çatışması yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini öne sürerek Yüksek Mahkeme'ye dilekçe sundu.

Maariv gazetesi, Netanyahu'nun göreviyle bağlantılı çıkar çatışması düzenlemesini ihlal ettiği gerekçesiyle "savunmacı demokrasi" ilkesi uyarınca "ehliyetsiz" sayılması gerektiğini yazdı.

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YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Aktivistler, Netanyahu'nun yürütme yetkisini siyasi hedeflerini ilerletmek için hukuka aykırı şekilde kullandığını açıkladı. İddialar arasında eski iç istihbarat teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar ve Başsavcı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma girişimleri ile Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlayan yasaları zorlama çabaları da bulunuyor.

Maariv gazetesi, dilekçenin Netanyahu'nun başbakan olarak görev yapmaya uygun olmadığını ilan etmek için birden fazla yasal gerekçe sunduğunu ve bunun olağanüstü bir başvuru olduğunu iletti.

NETANYAHU'NUN SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Netanyahu'nun ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Yüksek Mahkeme'nin dilekçeyi görüp görmeyeceği belirsizliğini koruyor. Mahkeme daha önce de benzer başvuruları reddetmişti.

Netanyahu, halen rüşvet, dolandırıcılık ve güven ihlali suçlamalarıyla yargılanıyor. Eski Başsavcı Avichai Mandelblit tarafından 2019'da hazırlanan iddianameler sonrası dava 2020'de başlamıştı.