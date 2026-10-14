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Netanyahu’nun küstah kurmayı, Gazze’deki soykırımı inkâr etti!

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Netanyahu’nun küstah kurmayı, Gazze’deki soykırımı inkâr etti!
Başlık ResmiNetanyahu’nun küstah kurmayı, Gazze’deki soykırımı inkâr etti! "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İsrailli eski Bakan Ron Dermer, Gazze’de soykırım yaşandığı iddialarını reddederek İsrail’i savundu. Ancak BM ve sağlık kuruluşlarının verileri, insani yardım ve acil tahliye bekleyen Filistinlilerin yaşadığı krizi ortaya koyuyor.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın kurmayı eski İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail ordusunun Gazze’de yaptıklarının “soykırım” olmadığını savundu. ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından video yayımlayan Dermer, 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesini görmezden gelerek “Bugün hayatta olan Gazzelilerin sayısı 7 Ekim’dekinden daha fazla. Ne soykırım ama” ifadesini kullandı.

İsrail ordusu İstihbarat Dairesinde (AMAN) görevli askerlerin itiraflarının aksine Filistinlilere tahliye uyarılarında bulunulduğunu da ileri süren Dermer, saldırılar sonucu Gazze’de sivil altyapının yüzde 90’ında ağır yıkıma yol açmalarını da görmezden geldi.

Netanyahu’nun küstah kurmayı, Gazze’deki soykırımı inkâr etti!
Başlık ResmiNetanyahu’nun küstah kurmayı, Gazze’deki soykırımı inkâr etti!
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Dermer, konuşmasında Gazze’ye 2 milyon ton gıda soktuklarını, 30 binden fazla Filistinlinin yurt dışında tıbbi tedavi görmesini sağladıklarını savundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Gazze’de 4 bini çocuk olmak üzere 18 bin 500 hastanın acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı olduğunu ve binden fazlasının ise tahliye beklerken hayatını kaybettiğini aktarıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve insani yardım kuruluşları ise Dermer’in iddialarının aksine İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen günlük 600 tır insani yardım malzemesinin bölgeye girişine izin vermediğini vurguluyor.

Netanyahu’nun küstah kurmayı, Gazze’deki soykırımı inkâr etti!
Başlık ResmiNetanyahu’nun küstah kurmayı, Gazze’deki soykırımı inkâr etti!
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İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında belirlenen günlük 600 tır insani yardımın Gazze’ye girişi konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi açıkça reddediyor. BM verileri ise söz konusu tır sayısının üçte birinden daha azının Gazze’ye giriş yapabildiğini ortaya koyuyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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