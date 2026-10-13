İsrail'den seçim öncesi dikkat çeken iddia: İran ne planlıyor?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim'deki genel seçimler öncesinde İran'ın seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı girişimlerinde bulunacağını iddia etti. Katz, olası bir saldırının sorumlularının ağır bedel ödeyeceğini öne sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu da ülkeye yönelik tehditler bulunduğunu savundu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde İran'ın seçim sürecini etkilemeye yönelik saldırılar düzenleyebileceğini ileri sürdü. Katz, İsrail'e yönelik olası bir saldırının faillerinin ağır bedel ödeyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, katıldığı törende yaptığı konuşmada, ülkedeki siyasi görüş ayrılıklarının dış tehditler karşısında ortak duruşu bozmayacağını savundu.

İran'ın seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini öne süren Katz, seçim sürecinde İsrail'e yönelik olası bir saldırıya karşı sert karşılık verileceğini ifade etti.

NETANYAHU DA TEHDİT İDDİASINDA BULUNMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada, yaklaşan seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını iddia etmişti.

YENİ ASKERİ OPERASYON İDDİALARI GÜNDEMDE

Öte yandan İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, Netanyahu hükümetinin seçimler öncesinde İran, Lübnan veya Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

İsrailli yetkililerin açıklamaları seçim öncesindeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, İran'ın saldırı hazırlığında bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin paylaşılan metinde bağımsız bir doğrulama yer almadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala