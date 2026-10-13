Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

İsrail'den seçim öncesi dikkat çeken iddia: İran ne planlıyor?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İsrail'den seçim öncesi dikkat çeken iddia: İran ne planlıyor?
Başlık Resmiİsrail'den seçim öncesi dikkat çeken iddia: İran ne planlıyor?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim'deki genel seçimler öncesinde İran'ın seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı girişimlerinde bulunacağını iddia etti. Katz, olası bir saldırının sorumlularının ağır bedel ödeyeceğini öne sürerken, Başbakan Binyamin Netanyahu da ülkeye yönelik tehditler bulunduğunu savundu.

Kaydet
|

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde İran'ın seçim sürecini etkilemeye yönelik saldırılar düzenleyebileceğini ileri sürdü. Katz, İsrail'e yönelik olası bir saldırının faillerinin ağır bedel ödeyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, katıldığı törende yaptığı konuşmada, ülkedeki siyasi görüş ayrılıklarının dış tehditler karşısında ortak duruşu bozmayacağını savundu.

İran'ın seçim sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini öne süren Katz, seçim sürecinde İsrail'e yönelik olası bir saldırıya karşı sert karşılık verileceğini ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER
İsrail
DÜNYA

İsrail'in yeni ölüm algoritması ifşa oldu! Filistinlilerin telefonuna sızdılar

NETANYAHU DA TEHDİT İDDİASINDA BULUNMUŞTU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey sınırında yaptığı konuşmada, yaklaşan seçimler öncesinde ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını iddia etmişti.

YENİ ASKERİ OPERASYON İDDİALARI GÜNDEMDE

Öte yandan İsrail kamuoyunda ve uluslararası basında, Netanyahu hükümetinin seçimler öncesinde İran, Lübnan veya Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

İsrailli yetkililerin açıklamaları seçim öncesindeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşırken, İran'ın saldırı hazırlığında bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin paylaşılan metinde bağımsız bir doğrulama yer almadı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.