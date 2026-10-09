New York’ta ICE ajanlarının, 5 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu araca 7 el ateş ederek 28 yaşındaki göçmen Oscar Belgal’i yaralaması tepkilere yol açtı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump ile iki saat görüştüğünü ancak yaralı göçmenin serbest bırakılmasını sağlayamadığını açıkladı. Olayın ardından ICE karşıtı protestolar büyürken, polis müdahalenin ayrıntılarını paylaştı.

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ABD'nin New York kentine bağlı Manhattan'ın Bronx sınırındaki Marble Hill bölgesinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının düzenlediği operasyonda 5 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu araca ateş açılması sonucu 28 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Oscar Belgal boynundan yaralandığı olay, ülke gündemine oturdu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, olay yerinde New York Polis Komiseri Jessica Tisch ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Mamdani, ICE ajanlarının kullandığı yöntemleri sert sözlerle eleştirdi.

New York’ta ICE öfkesi sokaklara taştı! Çocuğunun gözü önünde vuruldu, Mamdani ateş püskürdü

"TRUMP İLE 2 SAAT GÖRÜŞTÜM, SONUÇ ALAMADIM"

New York Belediye Başkanı Mamdani, yaralı göçmenin serbest bırakılması için ABD Başkanı Donald Trump ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Mamdani, "Son 2 saattir Başkan Trump ve Bakan Mullin ile telefonda görüşerek ICE ajanlarının vurduğu kişinin serbest bırakılmasını istedim. Ancak bu görüşmeler sonuçsuz kaldı. Birkaç dakika önce ICE, vurduğu kişiyi üzerinde resmi işaret bulunmayan bir araca bindirerek hızla götürdü" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR ÇOCUK ZARAR GÖRMEDİ"

Olayın okul çıkış saatinde ailelerin ve çocukların bulunduğu bir yerleşim bölgesinde meydana geldiğine dikkat çeken Mamdani, federal ajanların kimliklerini gizleyerek operasyon düzenlediğini söyledi. Mamdani, "ICE ajanları ateş açmadan önce adamın aracını kuşattı. Üzerlerinde inşaat yelekleri ve yüzlerini gizleyen maskeler vardı. Bu kişilerin ICE ajanı olduklarını anlamanın makul bir yolu yoktu. Okulların dağıldığı bir saatti. Sokak ailelerle ve çocuklarla doluydu. Aracın arka koltuğunda 5 yaşında bir çocuk vardı. 5 yaşında bir çocuk! Allah'a şükür, çocuk fiziksel olarak zarar görmedi" ifadelerini kullandı.

New York’ta ICE öfkesi sokaklara taştı! Çocuğunun gözü önünde vuruldu, Mamdani ateş püskürdü

"TAM ANLAMIYLA BİR REZALET!"

Silahlı müdahaleye tepki gösteren Mamdani, "Bugün yaşananlar tam anlamıyla bir rezalettir. Bu gece 5 yaşında bir çocuk travma yaşamış, korku içinde oturuyor. Bu gece milyonlarca komşumuz sokaklarımızda, okullarımızda ve iş yerlerinde güvende olup olmayacaklarını sorguluyor. New York'un 5 bölgesindeki insanlar temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilip gösterilmeyeceğini soruyor" şeklinde konuştu.

New York’ta ICE öfkesi sokaklara taştı! Çocuğunun gözü önünde vuruldu, Mamdani ateş püskürdü

"ICE ÖZÜNE KADAR ÇÜRÜMÜŞ BİR KURUM"

ICE'ın operasyon yöntemlerini sert sözlerle eleştiren Mamdani, "Hukuk ve düzen dediğimiz şey, yüzünde maske ve elinde uzun namlulu silah taşıyan bir adamdan mı ibaret? ICE'ın özüne kadar çürümüş bir kurum olduğunu biliyoruz. Bugünkü silahlı saldırı, uzun zamandır bildiğimiz gerçeğin yıkıcı bir şekilde yeniden doğrulanmasıdır. ICE hiçbir hesap vermeden hareket ediyor. Ülkemizin dört bir yanında kaos ve korku yayıyor" dedi. Kendisinin de göçmen olduğunu hatırlatan Mamdani, "Bugün karşınızda yalnızca bu şehrin belediye başkanı olarak değil, aynı zamanda bu şehirde göçmen olmaktan gurur duyan biri olarak duruyorum. Bu tür baskınlar New York'ta yaşayan 3 milyon göçmene aynı soruları sorduruyor. Burada güvende miyiz? Buraya ait miyiz? Burası bizim de evimiz olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

New York’ta ICE öfkesi sokaklara taştı! Çocuğunun gözü önünde vuruldu, Mamdani ateş püskürdü

"ICE KALDIRILMALI"

ICE'ın New York'taki faaliyetlerinin kamu güvenliğini tehdit ettiğini savunan Mamdani, federal göçmenlik kurumunun tamamen kaldırılması çağrısını yineledi. Mamdani, "ICE'ın acımasızlığını normalleştirmeyeceğiz. Zulmünü kabul etmeyeceğiz. Bunu hem Başkan'a hem de kamuoyuna doğrudan söyledim. ICE kamu güvenliğini baltalıyor. Bizi daha az güvenli hale getiriyor. New York, ICE ajanları New Yorklulara ateş açarken sessiz kalmayacak. Defalarca dile getirdiğimiz talepten geri adım atmayacağız. Bu kurum kaldırılmalıdır" dedi.

NYPD: "ICE AJANI 7 EL ATEŞ ETTİ"

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Jessica Tisch ise basın toplantısında silahlı müdahalenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Tisch, olayın yerel saatle 16.04 sıralarında meydana geldiğini belirterek federal ajanların belirli bir kişiyi göçmenlik kapsamında gözaltına almak amacıyla operasyon düzenlediğini açıkladı.

Tisch, "NYPD'nin güvenlik kameraları, sürücünün aracını geri geri park etmeye çalıştığını kaydetti. Bu sırada sivil kıyafetli bir federal görevli, silahını çekerek sürücü tarafındaki cama yaklaştı. Başka bir görevli de aracın ön farının bulunduğu bölgeye ilerledi. Ardından araç ileri hareket ederek kameranın görüş alanından çıktı" diye konuştu. Silahın ateşlendiği anın güvenlik kameralarına yansımadığını belirten Tisch, "Olay yerinde elde edilen delillere dayanarak en az bir ICE ajanının 7 el ateş ettiğini biliyoruz. Sürücü, sol kulağının hemen altından boynuna isabet eden kurşunla yaralandı" ifadelerini kullandı.

New York’ta ICE öfkesi sokaklara taştı! Çocuğunun gözü önünde vuruldu, Mamdani ateş püskürdü

YARALI GÖÇMEN ELLERİ KELEPÇELİ HALDE BULUNDU

NYPD Komiseri Tisch, polis ekiplerinin olay yerine ulaştıklarında yüzleri maskeli ve inşaat işçilerinin kullandığı türden yelekler giyen federal ajanlarla karşılaştığını belirtti. Tisch, "Polislerimiz olay yerine ulaştıklarında yaralı kişiyi elleri kelepçeli şekilde yerde otururken buldu. Ekiplerimiz derhal yaralıyı polis aracına alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve hastaneye götürdü" dedi.

NYPD'nin operasyona katılmadığını vurgulayan Tisch, "NYPD'nin silahlı saldırıdan önce yürütülen federal operasyonla hiçbir ilgisi yoktu. Silahların ateşlendiği sırada olay yerinde hiçbir NYPD görevlisi bulunmuyordu" ifadelerini kullandı. Olay yerinde en az 7 boş kovan bulunduğunu vurgulayan Tisch, aracın ön camında kurşun hasarı, arka camında ise kırıklar tespit edildiğini aktardı. Tisch, yaralanan kişinin 28 yaşındaki Oscar Belgal olduğunu, Belgal'in 2023 yılında "dördüncü derece büyük çaplı hırsızlık" suçunu kabul ederek 5 yıl denetimli serbestlik cezası aldığını, 2025 yılındaki uyuşturucu satışı suçlamasına ilişkin davanın ise halen devam ettiğini aktardı. Araçtaki 5 yaşındaki erkek çocuğun güvende olduğunu ve bir aile üyesinin yanında olduğunu belirten Tisch, federal makamların soruşturmayı devraldığını açıkladı.

New York’ta ICE öfkesi sokaklara taştı! Çocuğunun gözü önünde vuruldu, Mamdani ateş püskürdü

ICE KARŞITI PROTESTOLAR BÜYÜDÜ

Silahlı müdahalenin ardından Marble Hill bölgesinde başlayan protestolar gece saatlerinde büyüyerek yaralı göçmenin tedavi gördüğü New York-Presbyterian Allen Hastanesi önüne kadar uzandı. Yüzlerce kişinin toplandığı bölgede göstericiler ICE karşıtı sloganlar attı. Hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Bazı göstericilerin polis barikatlarını itmesi ve su şişeleri fırlatması üzerine yaşanan gerginlikte birkaç kişi gözaltına alındı.

New York’ta ICE öfkesi sokaklara taştı! Çocuğunun gözü önünde vuruldu, Mamdani ateş püskürdü

İKİNCİ TRUMP DÖNEMİNDE 21 KİŞİ VURULDU

Donald Trump'ın ikinci döneminin başladığı 20 Ocak 2025'ten bu yana federal göçmenlik ajanları en az 21 kişiyi vurdu, bunlardan 7'si hayatını kaybetti. ICE operasyonları ABD genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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