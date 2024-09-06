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Nijer felaketi yaşıyor! Sel 273 kişinin ölümüne neden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijer'de şiddetli yağışlardan dolayı sel oluştu. Yetkililer sellerde 273 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nijer Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkedeki olumsuz hava koşullarına işaret edildi.

Açıklamada, seller nedeniyle 273 kişinin öldüğü, yaklaşık 95 bin ailenin evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Çiftlik hayvanlarının da telef olduğu ifade edilen açıklamada, okulların, sağlık ocaklarının ve dükkanların hasar gördüğü belirtildi.

EN ÇOK TAHOUA VE MARADİ ETKİLENDİ

Ülkenin güneybatısındaki Tahoua ve Maradi bölgeleri sellerden en çok etkilenen bölgeler oldu.

Nijer dahil Mali, Etiyopya ve Nijerya gibi Afrika ülkelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yüzlerce kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi ise evini terk etmek zorunda kaldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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