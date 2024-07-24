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Nijer'de askeri birliğe kanlı pusu! Kurşuna dizildiler...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijer&#039;de askeri birliğe kanlı pusu! Kurşuna dizildiler...
Nijer, Terör, Asker, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijer'in batısında yer alan Tillaberi bölgesinde konuşlu askeri birliğe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 15 asker hayatını kaybetti, 16 asker de yaralandı.

Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti. 

SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tillaberi bölgesinde konuşlu askeri birlik, kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradı.

15 ASKER ÖLDÜ

Olayda 15 asker hayatını kaybetti, 16 asker yaralandı.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor. Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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