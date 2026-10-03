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Dünya

Nijer'deki darbe girişimine Cezayir müdahalesi! Su-30'lar gönderildi

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Nijer'deki darbe girişimine Cezayir müdahalesi! Su-30'lar gönderildi
Başlık ResmiNijerdeki darbe girişimine Cezayir müdahalesi! Su-30lar gönderildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ağustos ayında Nijer'in başkenti Niamey'de yaşanan darbe girişiminin ardından ülkeye savaş uçakları gönderdiklerini açıkladı. Gelişmeleri Cezayir'e yönelik "provokasyon" olarak nitelendiren Tebbun, "Ben de uçak gönderirim. Göze göz, dişe diş" dedi.

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, ağustosta Nijer’in başkenti Niamey’de yaşanan darbe girişiminin ardından ülkeye savaş uçakları gönderdiklerini açıkladı.

İKİ ÜLKE ARASINDA NELER OLUYOR?

Cezayir ile Nijer arasındaki askeri temaslar darbe girişiminden önce de sürüyordu. Cezayir, 9 Ağustos'ta Nijer'e 2 Mi-171 ve 2 Mi-24 olmak üzere toplam 4 askeri helikopter göndermişti.

Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ise 26-27 Ağustos'ta üst düzey bir heyetle Cezayir'i ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşmüştü. Zeine'nin ülkesine dönmesinin hemen ardından, 28-29 Ağustos gecesi Niamey'de darbe girişimi yaşandı.

Darbe girişiminin zamanlamasına işaret eden Tebbun, gelişmeleri Cezayir'e yönelik "provokasyon" olarak nitelendirerek, "Bazıları sınırı aştığı için uçaklar gönderildi" dedi.

Tebbun şöyle devam etti:

"Durum açık. Bu bize yönelik bir provokasyondu. Ben de uçak gönderirim. Göze göz, dişe diş."

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4 SU-30 NİAMEY'E GÖNDERİLDİ

Cezayir Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos'ta Nijer makamlarının talebi üzerine 4 Su-30 savaş uçağının Nijer ordusuna destek amacıyla başkent Niamey'e gönderildiğini açıklamıştı.

Savaş uçaklarına bir yakıt ikmal uçağının da eşlik ettiği duyurulmuştu. Cezayir yönetimi, kararın Nijer'de "ülkeyi istikrarsızlaştırma girişimi" olarak nitelendirdiği gelişmelerin ardından alındığını açıklamıştı.

NİAMEY'DEKİ HAVA ÜSSÜNÜ HEDEF ALDILAR

Nijer Savunma Bakanı Salifou Mody'nin açıklamasına göre darbe girişimi 28-29 Ağustos gecesi yaşandı.

Bir grup asker, Niamey'deki hava üssünde bazı askerleri alıkoymaya ve başkentteki stratejik noktalara ateş açmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alınırken, hedef alınan noktalarda kontrol aşamalı olarak yeniden sağlandı.

Cezayir ile Nijer arasında güvenlik ve askeri alanda yakın iş birliği bulunuyor. Uzun bir kara sınırını paylaşan iki ülke, Sahel bölgesindeki güvenlik gelişmeleri konusunda da temaslarını sürdürüyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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