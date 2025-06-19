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Norveç duyurdu! Büyükelçinin konutunda patlama: El bombası attıları

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Norveç duyurdu! Büyükelçinin konutunda patlama: El bombası attıları
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Norveç Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'de Norveç'in İsrail Büyükelçisinin konutunda patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın atılan bir el bombası sonucu yaşandığı ifade edildi.

İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde Norveç'in Tel Aviv Büyükelçiliğinin konutuna el bombası atıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konutunun bahçesine el bombası atılan Norveç'in Tel Aviv Büyükelçisi Per Egil Selvaag ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Saldırıyı kınadığını belirten Saar, İsrail polisinin söz konusu saldırıyı düzenleyenleri bir an önce bulacağına ve kanuna teslim edeceğine inandığını ifade etti.

Norveç duyurdu! Büyükelçinin konutunda patlama: El bombası attıları - 1. Resim

SALDIRIDA YARALANAN OLMADI 

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Norveç Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamasında saldırıda herhangi bir çalışanının yaralanmadığını ekledi.

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarının ardından Norveç, Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıma kararı almıştı. İsrail Dışişleri Bakanlığı da buna karşın Norveç'in Filistin işlerine bakan diplomatlarının diplomatik statüsünü sonlandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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