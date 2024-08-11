Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde yangın! Ukrayna ile Rusya'dan karşılıklı suçlama

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken bölgede korkutan bir gelişme daha yaşandı. Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali arazisinde yangın çıktı. Ukrayna yangının Rus birlikleri tarafından çıkarıldığını ileri sürerken Moskova ise yangın için Kiev hükümetini suçladı.

İki buçuk yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında bilanço daha da ağırlaşmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’deki duruma ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor.” ifadesini kullandı.

Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti.Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

ZELENSKİ RUSYA'YI SUÇLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, yangının Rus güçleri tarafından çıkarıldığını belirterek, bölgede radyasyon seviyesinin şu anda normal olduğunu ifade etti.

YENİ CEPHE KURSK

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın güneyinde bulunan Kursk bölgesine 6 Ağustos'ta girerek başlattığı tam kapsamlı saldırı nedeniyle savaşta yeni bir cephe açıldı.

Rusya-Ukrayna savaşında iki taraf arasındaki çatışmalar Rusya'nın güneyindeki topraklara kaydı. İki buçuk yıldır Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Herson ve Zaporijya civarında devam eden savaş, son zamanlarda Ukrayna'nın kuzeyinde Rusya sınırında da yoğunlaştı.