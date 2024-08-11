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Arabulucular İsrail'e iletti! Hamas'ın yeni liderin Sinvar'ın isteği belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Arabulucular İsrail&#039;e iletti! Hamas&#039;ın yeni liderin Sinvar&#039;ın isteği belli oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit eden İsrail Gazze'deki katliamlarına devam ediyor. Heniyye'nin yerine seçilen Yahya Sinvar ile İsrail arasındaki ateşkes trafiği sürerken, Arabulucular İsrail’e Hamas lideri Sinvar’ın Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması istediğini iletti.

Arabulucular İsrail’e Hamas lideri Sinvar’ın Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması istediğini iletti

Adı açıklanmayan bir kaynak, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların İsrailli yetkililere, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması istediğini ilettiğini açıkladı.

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SİNVAR ATEŞKES İSTİYOR, NETANYAHU'NUN NE İSTEDİĞİ BİLİNMİYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 310 gündür devam ederken, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını da içeren bir ateşkes anlaşması için çabalar sürüyor. Adı açıklanmayan bir kaynak, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların İsrailli yetkililere, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşması istediğini ilettiğini açıkladı. Kaynak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında ise, "Netanyahu’nun ne istediğini kimse bilmiyor" ifadelerini kullanarak, ABD'li yetkililerin İsrailli yetkililere bölgesel bir savaştan kaçınmak için derhal bir anlaşmaya varılması gerektiğini söylediğini aktardı.

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ABD, MISIR VE KATAR'DAN ÇAĞRI

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, İsrail ve Hamas'a 15 Ağustos'ta Katar’ın başkenti Doha veya Mısır’ın başkenti Kahire'de müzakerelere yeniden devam etme çağrısında bulunmuş, ateşkes anlaşmasının daha fazla geç kalınmadan uygulanmasını istemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in önümüzdeki hafta "ayrıntıları netleştirmek" ve çerçeve anlaşmasını uygulamaya koymak amacıyla görüşmelere katılmak üzere heyet göndereceği bildirilmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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