Nükleer tesisi üç drone kuşattı! Asya ülkesinde alarm zilleri çalıyor

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu, dört reaktöre sahip Genkai Santrali'ni işleten Kyushu Electric Power şirketinden bilgilendirme aldığını açıkladı. Açıklamada, “Tesis çevresinde herhangi bir usulsüzlük veya güvenlik ihlali tespit edilmedi. Radyasyon seviyeleri normal” denildi.

SON DERECE ALIŞILMADIK'

Nükleer tesislerin yakınında ya da üzerinde drone uçurulması Japonya'da yasak kapsamında değerlendiriliyor. Bir yetkili, olayı "son derece alışılmadık" olarak nitelendirdi.

Santralin 1 ve 2 numaralı reaktörlerinin kullanım dışı olduğu, 3 ve 4 numaralı ünitelerin ise 2018 yılında modern güvenlik standartlarına göre yeniden devreye alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, izinsiz drone uçuşlarının kim tarafından ve ne amaçla gerçekleştirildiğini tespit etmek için araştırma yürütüyor. Yetkililer, olayın tekrar yaşanmaması adına bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini ifade etti.

Japonya'nın güneybatısındaki Genkai Nükleer Santrali üzerinde izinsiz uçurulan üç insansız hava aracı (İHA) nedeniyle yetkililer alarma geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, drone’ların kim tarafından kontrol edildiği henüz belirlenemedi.