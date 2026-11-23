Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla ilişkisi olduğu iddialarının ardından Nvidia'daki görevinden ayrılan Jensen Huang, şirkete geri döndü. Geçtiğimiz hafta Huang'ın dönüşüne kapıyı kapatan yönetim kurulu, bugün kararını değiştirerek Huang'ı yeniden başkan, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve getirdi.

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Teknoloji devi Nvidia'da Jensen Huang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın yönetim kurulu, casusluk skandalına adı karışan ve görevinden istifa eden Jensen Huang’ı yeniden CEO olarak görevlendirdi.

İLK AŞAMADA KAPILAR KAPANMIŞTI

Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kadınla ilişkisi olduğu öne sürülen Huang, 12 Kasım'da görevinden ayrılmıştı. 17 Kasım'da yaptığı açıklamada yeniden CEO olarak görev almaya hazır olduğunu duyuran Huang'ın dönüşü, ilk aşamada yönetim kurulundan onay alamamıştı. Ancak kurul, bugün aldığı kararla Huang'ın yeniden şirketin yönetimine geçmesinin önünü açtı.

2 Kasım – 23 Kasım 2026 döneminde NVIDIA (NVDA) hisseleri, CEO krizi ve istifa süreciyle birlikte sert bir düşüş yaşayarak 206,69 dolardan (3 Kasım zirvesi) 125,53 dolara (20 Kasım kapanışı) kadar geriledi. Jensen Huang’ın 23 Kasım’da yönetim kurulu tarafından yeniden CEO, başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak göreve getirilmesinin ardından hisse fiyatı açılışta sert bir sıçrama yaparak 159,94 dolar seviyesine toparlandı.

YENİDEN BAŞKAN, CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey C. Jones, şirketin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Huang'ın istifasının oy birliğiyle kabul edildiğini açıklamıştı. Yönetim kurulunun son kararının ardından ise Huang 11 gün sonra yeniden başkan, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Harvey C. Jones, Huang'ın yeniden göreve getirilmesine ilişkin açıklamasında, "Yönetim Kurulu, Nvidia'ya liderlik etmek için doğru kişinin Jensen olduğuna ve yeniden göreve getirilmesinin hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin çıkarlarına en uygun karar olduğuna inanıyor. Jensen'a güvenimiz tam. Şirketin yönetimini yeniden üstlenmesiyle birlikte kendisiyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nvidia CEO'su Jensen Huang yeniden göreve getirildi! Hisselerde sert yükseliş

Jones, bu süreçte geçici CEO olarak görev yapan ve aynı zamanda Mali İşler Direktörlüğü görevini sürdüren Colette Kress'e de teşekkür etti.

"GERİ DÖNMEKTEN ONUR DUYUYORUM"

Yeniden göreve getirilen Jensen Huang ise yaptığı açıklamada, "Yeni bir sanayi devriminin başlangıcında, dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Nvidia'ya geri dönmekten ve yeniden liderlik etmekten onur duyuyorum. Bu sorumluluğu büyük bir tevazu ve yenilenmiş bir kararlılıkla üstleniyorum" dedi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang yeniden göreve getirildi! Hisselerde sert yükseliş

Huang, kendisine duyduğu güven nedeniyle yönetim kuruluna, özellikle Harvey Jones'a ve geçici CEO Colette Kress'e teşekkür ederek çalışanların, hissedarların ve iş ortaklarının desteğinin kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Ailesine de teşekkür eden Huang, yeniden işinin başına geçmek için sabırsızlandığını belirtti.

HUANG NVIDIA’YA DÖNDÜ, ALTIN VE BITCOIN YÜKSELDİ

Jensen Huang’ın Nvidia CEO’luğuna yeniden atanmasının ardından şirketin hisseleri, ABD’de borsa açılmadan önce yükseldi. Nasdaq vadeli işlemlerinde artış yüzde 3,1’i bulurken Bitcoin yüzde 0,6 primle 61 bin 220 dolar civarında işlem gördü. Altın fiyatları da gün içinde yükseldi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang yeniden göreve getirildi! Hisselerde sert yükseliş

ELON MUSK VE TRUMP DESTEK VERMİŞTİ

Huang'ın yeniden göreve dönmesi için ABD Başkanı Donald Trump ve Tesla CEO'su Elon Musk da destek veren isimler arasında yer almıştı. Musk'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, Huang'ın Nvidia'nın başına dönmesi için imza kampanyasına katılmıştı.

PİYASA DEĞERİNE 1 TRİLYON DOLAR EKLENDİ

Nvidia hisseleri, ABD borsasının açılmasından yalnızca üç dakika sonra yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Walter Bloomberg'in aktardığı verilere göre yükseliş yüzde 34,5'e ulaşırken şirketin piyasa değerindeki artış yaklaşık 1 trilyon doları buldu.

Nvidia CEO'su Jensen Huang yeniden göreve getirildi! Hisselerde sert yükseliş

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: ULUSAL GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK OLUŞTURMUYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Jensen Huang’ın yeniden Nvidia CEO’luğuna getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Nvidia Yönetim Kurulu, Jensen Huang’ı CEO’luk görevine geri döndürme konusunda doğru ve yerinde bir karar almıştır. Ülkenin, yalnızca şirketin değil, aynı zamanda Amerikan ekonomisinin de başarısını ve refahını güvence altına almak için Nvidia’da Jensen’ın liderliğine ihtiyacı vardır. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin, Jensen’ın Nvidia’ya dönüşünün ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturduğuna inanması için hiçbir nedeni bulunmamaktadır. ABD Adalet Bakanı, hükümetimizin Jensen’ın herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunduğuna dair elinde hiçbir kanıt olmadığını teyit etmiştir. Jensen’ı yakından tanıma fırsatım oldu. Kendisi büyük bir vatansever ve ulusal bir hazinedir. Öte yandan Nvidia, ABD’nin ulusal güvenliğini korumaya yönelik yasal yükümlülüklerini ve vatanseverlik görevini yerine getirdiğinden emin olmak amacıyla ABD ihracat kontrollerine uyumuna ilişkin kapsamlı iç soruşturmasını sürdürmelidir. Jensen’ı, Nvidia Yönetim Kurulunu, Amerikan halkını ve elbette tüm dünyayı tebrik ediyorum” dedi.

Nvidia CEOsu Jensen Huang yeniden göreve getirildi! Hisselerde sert yükseliş

TRUMP NEDEN HUANG’DAN VAZGEÇMİYOR?

Trump’ın Huang’a verdiği desteğin arkasında, Nvidia’nın ABD ekonomisi ve küresel teknoloji rekabetinde üstlendiği kritik rol bulunuyor.

Nvidia, gelişmiş yapay zeka çipleriyle ABD’nin Çin karşısındaki teknolojik üstünlüğünü koruma stratejisinin tam merkezinde yer aldı.

Şirketin ürettiği işlemciler yalnızca büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ sistemlerinde değil, Amerikan ordusunun kullandığı çeşitli teknolojilerde de kritik rol oynuyor.

Dolayısıyla Nvidia’da yaşanacak uzun süreli bir yönetim krizi, yalnızca şirketin hissedarlarını değil, Washington’ın Pekin’le yürüttüğü teknoloji rekabetini de etkileyebilir.

NVIDIA’NIN KRİZİ ABD EKONOMİSİNİ DE ETKİLEYEBİLİR

Nvidia, yapay zeka yatırımlarının etkisiyle Amerikan borsalarında yaşanan yükselişte önemli rol oynamıştı.

Beyaz Saray’da, Huang’ın görevden ayrılmasının ardından Nvidia hisselerinde yaşanan sert düşüşün yalnızca şirketi değil, ABD ekonomisini de olumsuz etkileyebileceği endişesi gündeme geldi.

ABD’li yetkililer "Nvidia’daki krizin derinleşmesi, yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı güvenini de zayıflatabilir. Trump açısından mesele, yalnızca Nvidia’daki yönetim değişikliği değil, Amerikan ekonomisinin geleceğini de etkileyebilecek bir gelişmeydi." dedi

Washington Post’un haberine göre Nvidia, Çin pazarına erişimini korumak amacıyla ABD’nin ihracat kısıtlamalarına karşı yıllardır yoğun lobi faaliyetleri yürüttü.

Trump yönetimi de daha önce belirli Nvidia çiplerinin Çin’e ihracatına izin verdi.

KONGRE’DE ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞESİ

ABD Kongresi’nde ise Huang’ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ile ilişkisine yönelik inceleme talepleri devam ediyor.

Cumhuriyetçi üç komite başkanı, kasım ayının başında Huang’dan Kongre üyelerine kapalı oturumda bilgi vermesini istedi.

Milletvekilleri, Çin’in gelişmiş Amerikan teknolojilerine erişimi ve istihbarat faaliyetlerinin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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