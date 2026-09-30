Olası saldırılara karşı harekete geçtiler! 86 bin nokta işaretlenecek

Polonya, hava saldırıları, terör eylemleri ve ani hava olayları gibi tehditlere karşı sığınma noktalarını daha görünür hale getiriyor. Ülke genelindeki 86 binden fazla nokta yıl sonuna kadar yeni standart tabelalarla işaretlenecek.

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Polonya'da olası hava saldırıları, terör saldırıları ve ani hava olaylarında vatandaşların sığınma noktalarını hızlı şekilde bulabilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığının açıklamasına göre, ülke genelindeki 86 binden fazla sığınma noktası yıl sonuna kadar yeni standart sembollerle işaretlenecek.

Yeni tabelalarda turuncu zemin üzerinde mavi eşkenar üçgen ve altında beyaz harflerle “Punkt Schronienia” (Sığınma Noktası) ifadesi yer alacak.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle, belirlenen sığınma noktalarının yeni sembollerle açık şekilde işaretlenmesi zorunlu hale getirildi. Mülk sahipleri, söz konusu işaretleri kendi mülklerinde bulundurmak ve alarm durumunda sığınma noktasına erişim sağlamakla yükümlü olacak.

SIĞINMA NOKTALARI İÇİN DİJİTAL UYGULAMA

Polonya hükümeti, Aralık 2025'te vatandaşların sığınma noktalarını ve bu noktalara ulaşım güzergahlarını interaktif harita üzerinden görüntüleyebilmesini sağlayan akıllı telefon uygulaması ve internet sitesini de kullanıma sunmuştu.

Hükümet ayrıca geçen hafta, hava saldırısı sırasında vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğine ilişkin yeni bir rehber yayımladı.

Rehberde, güvenli bir güzergah bulunması ve sığınma noktasına ulaşmak için yeterli zaman olması halinde belirlenen sığınma noktalarının kullanılması tavsiye edildi. Vatandaşlara gerekli ilaçlarını ve tahliye çantalarını yanlarında bulundurmaları da önerildi.

Polonya'nın bu adımları, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına ve Polonya sınırı yakınlarına yönelik hava saldırılarının sürdüğü ve şüpheli insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına izinsiz girdiği bir dönemde atması dikkat çekti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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