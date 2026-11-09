Fransa'nın dünyaca ünlü judocusu ve beş kez Olimpiyat şampiyonu olan Teddy Riner, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Siyaset geçmişi bulunmayan 37 yaşındaki sporcu, kendisini ne sağda ne de solda gördüğünü söyledi.

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Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sürpriz bir aday ortaya çıktı. Beş Olimpiyat altın madalyası ve 11 dünya şampiyonluğu bulunan ünlü judocu Teddy Riner, 9 Kasım'da sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla siyasete adım attı.

37 yaşındaki Riner, beyaz gömlek ve koyu renk ceketle kamera karşısına geçerek "Benim adım Teddy Riner ve bugün size gözlerinizin içine bakarak söylüyorum, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine adayım" dedi.

Dünyaca ünlü Olimpiyat şampiyonu Teddy Riner cumhurbaşkanlığına aday oldu!

"BANA DELİ DİYECEKLER"

Siyasi deneyiminin bulunmadığı yönündeki eleştirilere de cevap veren Riner, spor hayatında karşılaştığı zorlukları hatırlattı.

"Mücadele her zaman hayatımın bir parçası oldu. Savaşmanın, düşmenin ve her seferinde yeniden ayağa kalkmanın ne demek olduğunu biliyorum" diyen Riner, adaylığı nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tepkilere de değindi:

"Hakkımda ne söyleyeceklerini biliyorum. 'O bir deli', 'Siyasetten anlamıyor', 'Hiç siyaset yapmadı' diyecekler. Eğer başımı eğmemek ve kaosu reddetmek beni deli yapıyorsa, evet, tamamen deliyim" ifadelerini kullandı.

"NE SAĞDAYIM NE SOLDA"

Le Parisien gazetesine konuşan Riner, adaylık kararını 2024 Paris Olimpiyatları'nın ardından aldığını anlattı.

Olimpiyatlar sırasında Fransız halkının birlik içinde olduğunu ancak kısa süre sonra ülkede yeniden siyasi ayrışmalar yaşandığını gördü.

Kendisini "ne sağda ne solda" olarak tanımlayan Riner, seçmenlerin aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) arasında tercih yapmaya zorlanmasına karşı çıktı.

Cumhurbaşkanlığı yarışında çok sayıda aday bulunduğunu kabul eden Riner, buna rağmen seçim mücadelesini sonuna kadar sürdürmek istediğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI OLURSA OLİMPİYATLARA DA KATILABİLİR

Riner'in siyasete girmesi, spor kariyerini hemen sonlandıracağı anlamına gelmiyor.

Fransız judocu, cumhurbaşkanı seçilmesi ve görev koşullarının uygun olması halinde 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılmayı da düşündüğünü açıkladı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda ağır sıklette üçüncü altın madalyasını kazanan Riner, bu başarıya ulaşan ilk judocu olmuştu.

DAHA ÖNCE AŞIRI SAĞIN HEDEFİ OLMUŞTU

Riner, eylül ayında Fransa'da aşırı sağın yükselişinden endişe duyduğunu açıklamış ve sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ulusal Birlik milletvekili Julien Odoul, o dönemde Riner'i hedef alan alaycı bir paylaşım yapmıştı.

Ünlü sporcu, 2027 seçimleri için açıkladığı adaylığıyla Fransa'daki cumhurbaşkanlığı yarışına katılan isimler arasına girdi.

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