Ölümcül virüs komşuyu ele geçirdi! 9 okul birden kapatıldı

Yunanistan’da alarm zilleri çalıyor. Orta Makedonya bölgesinde hızla yayılan Strep A bakterisi, özellikle çocuklar arasında etkisini artırırken, yetkililer peş peşe önlemler aldı

Yunanistan'ın Orta Makedonya bölgesinde, hızla yayılan Strep A bakterisi nedeniyle 9 okulda eğitime ara verildi.

SALGIN SELANİK'TE BAŞLADI

Yunan basınında yer alan haberlere göre, ilk vakalar Selanik’in Kalamarya bölgesindeki bir okulda görüldü. Enfeksiyonun hızla yayılması üzerine aynı bölgede bulunan 3 ilkokul ve 2 anaokulu geçici olarak kapatıldı.

İlgili Haber İlk kez tespit edildi! Dünyayı kasıp kavuran virüste yeni varyant

SEREZ'DE DE AYNI BAKTERİ GÖRÜLDÜ

Salgının yayılmaya devam ettiği bildirilen Serez kentinde de alarm seviyesi yükseltildi. Kentte yer alan 4 farklı okulda Strep A vakalarının tespit edilmesinin ardından, bu okullar da önlem amaçlı geçici olarak kapatıldı.

YETKİLİLERDEN HİJYEN VE İZOLASYON UYARISI

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Strep A bakterisinin oldukça bulaşıcı olduğunu belirterek, özellikle öğrenciler ve veliler başta olmak üzere tüm halkı kişisel hijyen kurallarına sıkı şekilde uymaya çağırdı.

TEDAVİ SÜRECİNDE 24 SAAT İZOLASYON ÖNERİSİ

Enfekte olan kişilerin antibiyotik tedavisine başladıktan sonra en az 24 saat evde kalmaları gerektiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, “Durum kontrol altında, panik yapmaya gerek yok” açıklaması yaptı.

Strep A bakterisi genellikle boğaz enfeksiyonu, kızıl hastalığı ve cilt iltihaplarına neden oluyor. Ancak erken müdahale edilmezse daha ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için özellikle okul çağındaki çocuklarda yayılması dikkatle takip ediliyor.

STREP A NEDİR?

Strep A, ya da tıbbi adıyla Grup A Streptokok (GAS), genellikle boğaz ve cilt yüzeyinde bulunan bir bakteri türüdür. Pek çok kişide herhangi bir belirti göstermeden taşınabilir, ancak bazı durumlarda burun, boğaz ve solunum yollarında çeşitli enfeksiyonlara yol açabilir.

Bu bakterinin neden olduğu enfeksiyonlarda en sık görülen belirtiler arasında boğaz ağrısı, ateş, bademciklerde beyaz lekeler, boyun lenf bezlerinde şişlik ve bazı durumlarda cilt döküntüsü yer alır. Enfeksiyon şiddetli olduğunda, yüksek ateş ve yutma güçlüğü de gelişebilir.