İlk kez tespit edildi! Dünyayı kasıp kavuran virüste yeni varyant

Fransa ilk kez yeni bir COVID-19 varyantı tespit etti. Virolog Bruno Lina, “Bu varyantı bildiren birçok ülke var" dedi. COVID-19 pandemisi, 17 Kasım 2019'da Çin'in Hubei bölgesinin Vuhan kentinde oraya çıkmış ve 2020 yılında tüm dünyada etkili olmuştu. Yeni varyantın ağır hastalıklara neden olabileceği düşünülüyor.

Fransa merkezli BFMTV'nin Ulusal Referans Merkezi'nden edindiği bilgiye göre, Fransa’da ilk kez dört NB.1.8.1 vakası tespit edildi.

Virolog Bruno Lina, “Bu varyantı bildiren birçok ülke var. Fransa’da da az sayıda vaka saptadık; biri hastanede, diğerleri toplumda olmak üzere toplam dört vaka belirlendi” dedi.

BİRÇOK ÜLKEDE BİLDİRİLDİ

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise Nisan ayı itibarıyla Almanya, İrlanda, Hollanda, İspanya ve İsveç’te de az sayıda NB.1.8.1 vakasının görüldüğünü doğruladı.

Şu anda Çin'de baskın hale gelen ve Asya’nın bazı bölgelerinde yayılan varyant, Hong Kong ve Tayvan’da vaka ve hastaneye yatışlarda artışa neden oldu.

AĞIR HASTALIKLARA NEDEN OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Varyantın daha ağır hastalıklara yol açtığı düşünülmüyor, ancak yetkililer kalabalık yerlerde maske kullanımını ve aşı ile tedavi stoklarının artırılmasını tavsiye ediyor.

İlk çalışmalar, NB.1.8.1’in insan hücrelerine daha güçlü bağlanabildiğini ve bu nedenle daha bulaşıcı olduğunu, ancak bağışıklık sisteminden diğer varyantlara kıyasla önemli ölçüde kaçamadığını gösteriyor.