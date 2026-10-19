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Ölümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi

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Ölümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi
Başlık ResmiÖlümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Ölümsüzlük arzusuyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Putin’in kızı Maria Vorontsova, Moskova'nın yaşlanmayı yavaşlatan bir hap geliştiren ilk ülke olabileceğini söyledi. Önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde bu alanda önemli adımlar atılabileceğini belirten Vorontsova, araştırmaların temelinde ‘ölüm korkusunun’ yattığını ifade etti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘ölümsüzlük’ hedefiyle bağlantılı çalışmalar, kızı Maria Vorontsova’nın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi.

YAŞLANMA KARŞITI HAP GÜNDEMDE!

Skolkovo Moskova İşletme Okulu Sağlık Geliştirme Merkezi bünyesinde bir laboratuvarın açılışı sırasında açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki endokrinolog Vorontsova, Rusya’nın yaşlanmayla mücadele kapsamında bir ilaç geliştirebileceğini belirterek, “Rusya'nın yaşlanmaya karşı bir hap icat eden ilk ülke olma şansı çok yüksek” dedi.

Ölümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi
Başlık ResmiÖlümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi

TEMEL NEDENİ ‘ÖLÜM KORKUSU’

Rus devlet televizyonuna konuşan Vorontsova, uzun hayat araştırmalarının arkasındaki temel nedenlerden birinin ölüm korkusu olduğunu söyledi. Vorontsova, yaşlanma karşıtı ilaçların kimlere verileceğine ilişkin kriterlerin belirlenmesinin önemine de dikkat çekti.

“ÖNÜMÜZDEKİ 10 İLA 20 YIL İÇİNDE GELİŞTİRECEĞİZ”

Vorontsova, yaşlanmayla mücadeleye yönelik planlarını anlatırken, “Bence önümüzdeki 10 ila 20 yıl içinde sağlık sisteminin bu yeni bileşenini kesinlikle geliştireceğiz” ifadelerini kullandı. Bu sayede söz konusu alandaki çalışmaların daha resmi bir çerçevede ilerleyebileceğini belirtti.

Ölümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi
Başlık ResmiÖlümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi

Wall Street Journal'ın mayıs ayında yayımladığı habere göre Kremlin, yaşlanmayı yavaşlatmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir programı finanse ediyor. Program kapsamında organ nakli, gen terapisi ve minyatür domuzlardan insanlara organ naklini içeren ksenotransplantasyon gibi alanlarda çalışmalar yürütülüyor.

Ölümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi
Başlık ResmiÖlümsüzlük arzusuyla bilinen Putin’in kızından ‘hap’ açıklaması! ‘İlk ülke olacağız’ diyerek tarih verdi

Putin'in uzun hayat sürme konusuna ilgisi daha önce de gündeme gelmişti. Geçen yıl Çin'deki bir askeri geçit töreni sırasında Putin'in, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile biyoteknolojideki gelişmeler hakkında konuştuğu bildirilmişti. Görüşme sırasında tercümanın, gelecekte insan organlarının tekrar tekrar nakledilebileceğini ve bunun hayat süresini uzatabileceğini anlattığı duyulmuştu.

PUTİN'iN 150 YIL YAŞAMA ARZUSU

Tercümanın, “Ne kadar uzun yaşarsanız, o kadar gençleşirsiniz” dediği aktarılırken, ölümsüzlüğün bir gün mümkün olabileceği de gündeme gelmişti. Xi Jinping ise “Bazıları bu yüzyılda insanların 150 yıl yaşayabileceğini öngörüyor” ifadelerini kullanmıştı. Putin de daha sonra bir yapay zekâ konferansında, “150'ye ulaşmak muhtemelen mümkün” demişti.

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