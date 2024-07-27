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On binlerce kişi sokakta! Eski Başbakan meydan okudu

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On binlerce kişi sokakta! Eski Başbakan meydan okudu

Dünya Haberleri

İsrail'e gerçekleştirilen saldırının ardından erken seçim ve Gazze'de ateşkes talebinde bulunan on binlerce kişi meydanlara indi. Eski Başbakan Ehud Barak Netanyahu'ya meydan okudu.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'de sokaklar Lübnan'daki İran Destekli Hizbullah güçlerinin gerçekleştirdiği saldırı sonrasında bir kez daha karıştı. On binlerce kişi Tel Aviv başta olmak üzer İsrail'in dört bir yanında meydanlara indi. Eski başbakan Ehud Barak gösterilerde Netanyahu'ya meydan okudu.

ONBİNLERCE KİŞİ SOKAKTA

İsrail'in Tel Aviv kentinde toplanan çok sayıda gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinden Hamas ile ateşkes, karşılıklı esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi. Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

On binlerce kişi sokakta! Eski Başbakan meydan okudu - 1. Resim

NETANYAHU DERHAL İSTİFA ETMELİ

Tel Aviv'in Kaplan kavşağındaki hükümet karşıtı protestolara katılan Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, konuşma yaptı. Erken seçim çağrılarına destek veren Barak, Netanyahu'nun yetersiz olduğunu söyleyerek derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

On binlerce kişi sokakta! Eski Başbakan meydan okudu - 2. Resim

Barak, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun ABD'deki konuşmasından sonra CNN'de bana onunla ilgili sorular soruldu. Cevap verdim: İsrail gerçekliğinde, istikrarlı bir bariton ve mükemmel bir İngilizce, cesaret, karakter ve dürüstlükten tamamen yoksun olmanın yerini tutmaz. Konuşma değil eylem lazım. Netanyahu bunların hiçbirine sahip değil. Bu nedenle derhal istifa etmesi elzem ve acildir."

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