Orta Amerika ülkesi selle boğuşuyor! Can kaybı 19'a yükseldi

Orta Amerika ülkesi El Salvador bir süredir şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. 18 Haziran'da 15 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen ülkede can kaybı sayısı da her geçen gün artıyor.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddetli yağışların toprak kaymasına yol açtığı, bazı evlerin duvarlarında çökme meydana geldiği belirtildi ve hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği açıklandı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

YAĞIŞLAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Açıklamada, 6 binden fazla kişinin güvenli yerlere nakledildiği ve yoğun yağışların bir süre daha devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağaçların devrildiği ve otoyolların sular altında kaldığı görülüyor. Yerel basına göre, arama kurtarma çalışmalarına polis ve askeri birlikler de destek veriyor.