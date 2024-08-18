Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırdılar

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 18 Ağustos 2024 19:41 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 19:49 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze işgali ve devamında başlayan çatışmalar şiddetini yükselterek devam ettiriyor. İsmail Heniyye suikastı sonrası İran, Lübnan ve İsrail üçgeninde karşılıklı saldırılar devam ederken Hizbullah, İsrail'e topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırılar düzenlendiğini duyurdu.