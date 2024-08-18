Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırdılar
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Orta Doğu'da İsrail'in Gazze işgali ve devamında başlayan çatışmalar şiddetini yükselterek devam ettiriyor. İsmail Heniyye suikastı sonrası İran, Lübnan ve İsrail üçgeninde karşılıklı saldırılar devam ederken Hizbullah, İsrail'e topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzilerin topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.
Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sahel taburuna ait karargahın Katyuşa roketi ile vurduğu belirtildi.
Saldırının, İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki Ayta eş Şaab beldesine düzenlediği saldırıya karşılık gerçekleştirildiği bildirildi.
İSRAİL DOĞRUDAN VURULDU
Açıklamada, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisindeki casus mekanizmaların silahlarla doğrudan vurulduğu aktarıldı.
İsrail'in Merc bölgesinin füzelerle doğrudan vurulduğu belirtilirken, Zarit'teki askeri bölgenin de hedef alındığını aktarıldı.
İSRAİL SALDIRISINDA BİR LÜBNANLI ÖLDÜ
Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.
Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı