Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırdılar

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Orta Doğu&#039;da tansiyon yükseliyor! Topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırdılar

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze işgali ve devamında başlayan çatışmalar şiddetini yükselterek devam ettiriyor. İsmail Heniyye suikastı sonrası İran, Lübnan ve İsrail üçgeninde karşılıklı saldırılar devam ederken Hizbullah, İsrail'e topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevzilerin topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle vurulduğunu duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sahel taburuna ait karargahın Katyuşa roketi ile vurduğu belirtildi.

Saldırının, İsrail'in Lübnan’ın güneyindeki Ayta eş Şaab beldesine düzenlediği saldırıya karşılık gerçekleştirildiği bildirildi.

Basra Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

İSRAİL DOĞRUDAN VURULDU

Açıklamada, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisindeki casus mekanizmaların silahlarla doğrudan vurulduğu aktarıldı.

İsrail'in Merc bölgesinin füzelerle doğrudan vurulduğu belirtilirken, Zarit'teki askeri bölgenin de hedef alındığını aktarıldı.

İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırı başlattı

İSRAİL SALDIRISINDA BİR LÜBNANLI ÖLDÜ

Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları sınır bölgesinde yer alan Ayta eş Şaab beldesine hava saldırısı düzenledi.

Seyir halindeki bir motosikletin hedef alındığı saldırıda 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için taziye mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'li isim Rusya ve Ukrayna'yı işaret ederek uyardı: Avrupa yeni bir 'Çernobil' yaşayabilir - Dünya"Avrupa yeni bir 'Çernobil' yaşayabilir"Festivalde dönme dolap faciası! Çıkan yangında çok sayıda yaralı var - DünyaFestivalde dönme dolap faciasıX'ten Robert De Niro hamlesi! Şiddet çağrısı harekete geçirdi - DünyaRobert De Niro'nun X hesabı askıya alındıPakistan’da şiddetli yağış ağır yıkıma yol açtı: 25 ölü - DünyaŞiddetli yağışın bir günlük ağır bilançosu: 25 ölüKatil İsrail, Yara ve Meysa'yı gözlerinden etti - DünyaGazzeli kız kardeşlerin hayatı karardıTayland'ın en genç Başbakanı Paetongtarn Shinawatra dini ayinle göreve başladı - DünyaYeni başbakan "dini ayinle" göreve başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...