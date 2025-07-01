Ortadoğu’da yeniden savaş hazırlığı mı? ABD’den İsrail’e 510 milyon dolarlık silah onayı!

Ortadoğu'da gerilim yeniden tehlikeli bir eşiğe dayandı. ABD, İsrail’e 510 milyon dolarlık mühimmat ve destek ekipmanı satışını onayladı.

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye ölüm yağdıran İsrail’e mühimmat desteği hız kesmeden devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 510 milyon dolarlık mühimmat güdüm paketi ve destek ekipmanlarının satışını onayladı. Satışa ilişkin yazılı açıklama ABD Savunma Güvenlik İş Birliği Ajansı (DSCA) tarafından yapıldı.

KONGRE'YE BİLDİRİM YAPILDI

DSCA'nın yaptığı açıklamada, satış onayının ABD Kongresi’ne iletildiği belirtildi. Kongre'nin onayıyla birlikte satış süreci resmiyet kazanacak.

PAKET İÇERİĞİNDE BİNLERCE GÜDÜM KİTİ VAR

İsrail’in talep ettiği ve toplam değeri 510 milyon dolar olan satış paketinde BLU-109 bombaları için 3 bin 845 adet KMU-558B/B ve MK 82 bombaları için 3 bin 280 adet KMU-572 F/B Ortak Doğrudan Taarruz Mühimmatı (JDAM) güdüm kiti yer alıyor.

Ayrıca pakette ABD hükümeti ve yüklenici firmalar tarafından sağlanacak mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetleri de bulunuyor.

DSCA açıklamasında, satışın ABD’nin dış politikasını ve ulusal güvenlik hedeflerini desteklediği ifade edildi. "İsrail’in güvenliğinin artırılmasının ABD’nin çıkarları açısından hayati önemde olduğu" vurgulandı.

Satışın İsrail’in mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele kapasitesini güçlendireceği, sınırlarını, altyapısını ve nüfus merkezlerini savunma kabiliyetini geliştireceği belirtildi.

Açıklamada satışın, ABD kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği artıracağı ve İsrail’in savunma modernizasyonuna olan Amerikan desteğini yansıttığı kaydedildi. JDAM güdüm kitlerinin bir kısmının ABD hükümeti stoklarından temin edilebileceği, satışın ABD’nin savunma hazırlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı da kaydedildi.