Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a hapis cezası

Pakistan eski Başbakanı İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan eski Başbakanı İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan Adalet Partisi lideri ve eski Başbakanı İmran Han, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Hakkında 97 dava açılan İmran Han, "Mandela ve Gandi gibi hissediyorum. Beni tekrar hapsetmeleri an meselesi. Geçen yıldan bu yana Türkiye'nin 15 Temmuz'unu yaşıyoruz" dedi. Han, tüm bu yaşanılanların kendisinin siyasetten uzaklaştırılması için düzenlenen bir tiyatro oyunu olduğunu ifade etmişti.