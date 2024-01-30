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    • Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a hapis cezası

    Pakistan eski Başbakanı İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Pakistan eski Başbakanı İmran Han&#039;a hapis cezası
    Pakistan, İmran Han, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pakistan eski Başbakanı İmran Han 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Pakistan Adalet Partisi lideri ve eski Başbakanı İmran Han, dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Hakkında 97 dava açılan İmran Han, "Mandela ve Gandi gibi hissediyorum. Beni tekrar hapsetmeleri an meselesi. Geçen yıldan bu yana Türkiye'nin 15 Temmuz'unu yaşıyoruz" dedi. Han, tüm bu yaşanılanların kendisinin siyasetten uzaklaştırılması için düzenlenen bir tiyatro oyunu olduğunu ifade etmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Pakistanİmran Han
    Haberler > Dünya > Pakistan eski Başbakanı İmran Han'a hapis cezası
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