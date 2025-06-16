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Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Pakistan&#039;da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bombalı saldırı düzenlendi. Patlayıcı yüklü motosikletin infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü, 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Barkhan bölgesinde motosiklete yüklü patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Barkhan emniyet yetkilisi Abdullah Khosa, yaptığı açıklamada, Barkhan'da bir marketin önünde duran motosikletteki patlayıcının uzaktan patlatıldığını belirtti.

2 ÖLÜ, 11 YARALI VAR

Khosa, patlamada 2 kişinin öldüğünü, 4'ü ağır 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiğini kaydeden Khosa, patlamadan etraftaki yapıların da etkilendiğini belirtti. Khosa, olayın sorumlularının arandığını ifade etti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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