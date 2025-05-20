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Pakistan’da kanlı saldırı: Bomba yüklü araç 4 kişiyi katletti

Kaynak: Dış Haberler
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Pakistan’da kanlı saldırı: Bomba yüklü araç 4 kişiyi katletti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Kardeş ülke Pakistan’da düzenlenen hain saldırıda siviller hedef alındı, 20’den fazla kişi yaralandı.

Pakistan’ın güneybatısında, Afganistan sınırına yakın Qillah Abdullah kentinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı. Patlama, yoğun bir ticaret alanının yakınında meydana geldi.

HEDEF: GÜVENLİK GÜÇLERİ 

Belucistan eyaletinde yaşanan saldırı, hem sivilleri hem de bölgede konuşlu paramiliter birlikleri hedef aldı. Komiser Yardımcısı Abdullah Riaz, patlamanın çevredeki dükkânlarda ciddi hasara yol açtığını ve güvenlik güçlerine ait bir binanın dış duvarını da parçaladığını açıkladı.

Saldırıyı üstlenen bir grup henüz olmadı ancak şüpheler, Belucistan’da sık sık saldırılar düzenleyen ayrılıkçı Beluc gruplarına, özellikle de Belucistan Kurtuluş Ordusu’na (BLA) yönelmiş durumda. BLA, 2019 yılında ABD tarafından terör örgütü olarak ilan edilmişti.

"SALDIRININ ARKASINDA HİNDİSTAN VAR"

Belucistan hükümeti saldırıyı kınarken, Pakistan ordusu bölgede düzenlediği operasyonlarda üç isyancıyı etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Ordu açıklamasında bu kişilerin “Hindistan destekli vekil bir yapıya” bağlı olduklarını iddia etti.

Başbakan Şehbaz Şerif ise yaptığı açıklamada güvenlik güçlerini, "Hindistan destekli teröristleri etkisiz hale getirdikleri" için tebrik etti. 

BLA'DAN HİNDİSTAN'A AÇIK ÇAĞRI

Bu ayın başında BLA, dikkat çeken bir çıkış yaparak, Hindistan’dan açık şekilde askeri, siyasi ve diplomatik destek istedi. Örgüt, desteklenmeleri hâlinde Pakistan ordusuna karşı yeni bir cephe açacaklarını belirtti. Açıklamada, “Hindistan destek verirse, bu terörist devleti ortadan kaldırabiliriz” denildi. Hindistan’dan bu çağrıya henüz resmi bir cevap gelmedi.

Kaynak: Dış Haberler

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