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Pakistan'da katliam gibi kaza: 29 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Pakistan&#039;da katliam gibi kaza: 29 ölü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pakistan'da 30 yolcusu bulunan otobüs, uçurumdan yuvarlandı. Korkunç kazada 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Pakistan'da sık sık yaşanan otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Rawalpindi kentinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 29 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

FRENLERİ PATLADI

Yetkililer, otobüsün 30 yolcusuyla Haveli bölgesinden Rawalpindi'ye gittiğini ve kazanın Girari köprüsü üzerinde meydana geldiğini ifade etti. Pencap eyaleti arama kurtarma yetkilisi Usman Gujjar, “Kazaya otobüsün frenlerinin tutmaması neden oldu” dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari kazanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu üzüntülü anda, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullanarak, yardım faaliyetlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi ise hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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