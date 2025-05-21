Pakistan’da peş peşe terör saldırıları: Okul servisine bombalı saldırıda 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın Khuzdar bölgesinde öğrenci taşıyan bir otobüse yönelik bombalı saldırıda 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Saldırının Hindistan destekli olduğu öne sürüldü.

Pakistan, Belucistan eyaletinde ardı ardına yaşanan terör saldırılarıyla sarsıldı. Dünkü saldırının ardından bu sabah Khuzdar bölgesinde öğrencileri taşıyan bir okul servisi hedef alındı. Bombalı saldırıda 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci yaralandı.

Inter-Services Public Relations (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan terör devleti tarafından planlanan ve Belucistan’daki vekilleri tarafından yürütülen bir başka korkak ve korkunç saldırıda, bugün Khuzdar’da okula giden masum çocukların otobüsü hedef alındı” ifadelerine yer verildi.

SALDIRININ ARKASINDA HİNDİSTAN MI VAR?

ISPR açıklamasında, Hindistan’ın bölgede “vekil teröristleri” kullanarak huzursuzluk çıkardığı vurgulandı: “Savaş alanında sefil bir şekilde başarısız olduktan sonra, bu en iğrenç ve korkakça eylemlerle Hint vekilleri Belucistan ve Hayber Pakhtunkhwa’da terör ve huzursuzluk yaymak için serbest bırakıldı.”

ISPR ayrıca, saldırıda 3 çocukla birlikte 2 yetişkinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada “Hintli terör vekilleri, Pakistan’da masum çocuklar ve siviller gibi yumuşak hedeflere karşı terörizmi körüklemek için Hindistan tarafından bir devlet aracı olarak kullanılıyor” denildi.

BİLANÇO YÜKSELİYOR

Khuzdar Komiser Yardımcısı Yasir Iqbal Dashti, patlamanın sabah saatlerinde Khuzdar Sıfır Noktası yakınlarında meydana geldiğini belirtti. Yaralılar Khuzdar CMH Hastanesine sevk edilirken, durumu ağır olanlar Quetta ve Karaçi’deki tıbbi merkezlere yönlendirildi.

GÜNAHSIZ ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi, saldırıyı sert bir dille kınadı. Naqvi, “Masum çocukları hedef alan canavarlar hiçbir müsamahayı hak etmiyor. Düşman masum çocuklara saldırarak barbarlığını göstermiştir” açıklamasında bulundu.

İletişim Bakanı Abdul Aleem Khan da saldırıya tepki gösterdi: “Masum çocuklara yönelik terörizm, korkaklığın zirvesidir.”

ISPR, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin milletle birlikte hareket ettiğini vurgulayarak “Hindistan destekli terörizmi tüm tezahürleriyle Pakistan’dan söküp atmak için birleşmiş durumdayız” dedi.