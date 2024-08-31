Pakistan'da yağmur 285 kişinin ölümüne neden oldu

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları son 24 saatte 20 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Temmuz itibarıyla başlayan yağmurlarda 285 kişi öldü, on binlerce ev kullanılamaz hale geldi.

Pakistan her yıl olduğu gibi bu yıl da temmuz-eylül ayını muson yağmurları etkisi altında geçiriyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) yapılan açıklamada, Belucistan, Pencap, Sind, Azad Keşmir ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde muson yağmurlarının etkili olduğu belirtildi.

YÜZLERCE KÖY SULAR ALTINDA

Açıklamada, aşırı yağışlar ve seller nedeniyle son 24 saatte en az 20 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Pencap'ta 5, Sind'de bir, Azad Keşmir'de 2 ve Hayber-Pahtunhva'da aynı aileden 9'u çocuk olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Yüzlerce köyün sular altında kaldığına işaret edilen açıklamada, özellikle Sind'deki sahil bölgelerinde daha fazla yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

285 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, 1 Temmuz'dan bu yana aşırı yağış ve seller yüzünden 145'i çocuk olmak üzere en az 285 kişinin hayatını kaybettiği, 195'i çocuk 529 kişinin yaralandığı kaydedildi. 1 Temmuz itibarıyla 1924'ü tamamen 19 bin 516 evin hasar gördüğü belirtildi.