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Papa 14. Leo Türkiye’yi işaret etti! "Bizim için pusuladır"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Papa 14. Leo Türkiye’yi işaret etti! &quot;Bizim için pusuladır&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Vatikan’dan dikkat çeken Türkiye mesajı geldi. Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye sınırları içindeki İznik’i tüm Hristiyan dünyası için “pusula” olarak tanımladı.

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, "İznik Konsili sadece geçmişte kalmış bir olay değil, Hristiyanlar arasında birlik yolunda bir pusuladır" ifadelerini kullandı. 

VATİKAN'DA İZNİK TEMALI SEMPOZYUM

Vatikan’da düzenlenen “İznik ve Üçüncü Binyıl Kilisesi: Katolik-Ortodoks Birliğine Doğru” başlıklı sempozyuma hitap eden Papa 14. Leo, Birinci Konsil’in mirasının Hristiyan dünyası için hâlâ yol gösterici olduğuna dikkat çekti.

Papa, “Konsil, Katolikler ile Ortodokslar arasında İkinci Vatikan Konsili'nden bu yana sürdürülen ortak yolculuğun temel taşıdır” dedi.

"İZNİK İNANCI AYRILIKLARI AŞMADA ANAHTAR OLABİLİR"

Konuşmasında İznik Konsili'nde kabul edilen inanç beyanının, tüm Hristiyanlar için ortak temel oluşturduğunu belirten Papa, bu inancın birlikte kutlanmasının, yüzyıllardır süren ayrılıkların aşılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

ORTAK PASKALYA ÖNERİSİ SUNULDU

Papa 14. Leo, Hristiyanların Paskalya Yortusu’nu ortak bir tarihte kutlamasının önemine de değinerek, takvim farklılıklarının Hristiyan topluluklarda gereksiz bölünmelere yol açtığını ve bu konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi. Bu çağrı, birlik arayışında somut adım beklentilerini de beraberinde getirdi.

İZNİK ZİYARETİ SİNYALİ

Hatırlanacağı üzere Papa, 12 Mayıs’ta basın mensuplarını kabul ettiği sırada, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü için İznik’e gitmeyi planladığını ima ederek, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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