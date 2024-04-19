Paris'te canlı bomba alarmı! Polis, İran Konsolosluğu'nu kuşattı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 15:46 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 15:59 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Fransa'nın başkenti Paris'te üzerinde bomba bulunan bir kişi, İran Konsolosluğu'nun önünde üzerindeki patlatacağını söyleyerek kendini ihbar etti. Polis, İran Konsolosluğu'nu kuşatma altına alırken operasyonda saldırgan gözaltına alındı.