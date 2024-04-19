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Paris'te canlı bomba alarmı! Polis, İran Konsolosluğu'nu kuşattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Fransa'nın başkenti Paris'te üzerinde bomba bulunan bir kişi, İran Konsolosluğu'nun önünde üzerindeki patlatacağını söyleyerek kendini ihbar etti. Polis, İran Konsolosluğu'nu kuşatma altına alırken operasyonda saldırgan gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki İran Konsolosluğu önünde bir kişi üzerinde bomba bulunduğunu belirterek canlı bomba ihbarı yaptı.

GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Edinilen bilgiye göre şahıs konsolosluk binasına girerken; ihbar sonrası harekete geçen Fransız polisi binayı güvenlik kordonuna aldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken çevrede özel polis güçleri de hazır bulundu.

Paris'te canlı bomba alarmı! Polis, İran Konsolosluğu'nu kuşattı - 1. Resim

GÖZALTINDA

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, saldırgan bombayı patlatamadan gözaltına alındı. Yakalanan adamın üzerinde patlayıcı bulunmadığı belirlendi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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