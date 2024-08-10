Pasifik'te balistik deneme başarı oldu! SM-6 füzesi ilk kez fırlatıldı

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Ağustos 2024 13:50 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Pasifik Okyanusu'nda ABD ve Çin'in güç mücadelesi devam ederken Avustralya kanadından da yeni bir adım geldi. Avustralya, ABD desteği ile gerçekleştirilen "Pasifik Ejderhası Tatbikatı"nda SM-6 deniz hava savunma füzesini ilk kez test etti.