Pasifik'te balistik deneme başarı oldu! SM-6 füzesi ilk kez fırlatıldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Pasifik Okyanusu'nda ABD ve Çin'in güç mücadelesi devam ederken Avustralya kanadından da yeni bir adım geldi. Avustralya, ABD desteği ile gerçekleştirilen "Pasifik Ejderhası Tatbikatı"nda SM-6 deniz hava savunma füzesini ilk kez test etti.
Dünyada 3. Dünya Savaşı söylemi gittikçe geniş bir coğrafyaya yayılmaya devam ediyor.
Orta Doğu'da yükselen tansiyonun yanında birçok bölgede büyük devletler güç mücadelesi içinde.
Avustralya, "Pasifik Ejderhası Tatbikatı" kapsamında Hawaii açıklarında bir Standart Füze 6'yı (SM-6) ilk kez başarıyla ateşledi.
SM-6 FÜZESİ İLK KEZ TEST EDİLDİ
Australian Defence Magazine'in haberine göre, ABD Donanması liderliğinde çok taraflı balistik füze savunma (BMD) tatbikatı kapsamında Avustralya ilk kez Hawaii açıklarında bir SM-6 füzesi fırlattı.
Avustralya Savunma Bakanlığı, Pasifik Ejderhası Tatbikatı kapsamında SM-6 füzesi fırlatılmasını "önemli bir kilometre taşı" olarak nitelendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı