Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki "Batı Ermenistan" ifadesinin Türkiye'nin doğu bölgelerini tanımladığını belirterek yeni anayasada bu belgeye atıfta bulunulmaması gerektiğini söyledi. Anayasa taslağının gelecek hafta yayımlanacağını açıklayan Paşinyan, muhalefete referandum çağrısı yaparak dikkat çeken bir siyasi taahhütte bulundu.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri de yakından ilgilendiren anayasa değişikliği sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Paşinyan, 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan ifadelerin ülkeyi çatışmacı bir anlayışa sürüklediğini savundu.

Paşinyan, "Batı Ermenistan" ifadesinin Türkiye'nin doğu bölgelerini tanımladığını belirterek yeni anayasada Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yapılmaması gerektiğini vurguladı.

"BATI ERMENİSTAN, TÜRKİYE'NİN DOĞU BÖLGELERİDİR"

Ermenistan'ın mevcut anayasasında Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılan atıfları eleştiren Paşinyan, söz konusu belgenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlık Bildirgesi'nde 'Batı Ermenistan' gibi kavramlar yer alıyor. 'Batı Ermenistan'ın karşılığı Türkiye'nin doğu bölgeleridir. Bu belge Ermenistan'ı çatışmacı bir mantık içine sokuyor. Dolayısıyla yeni anayasada Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf bulunmamalıdır."

Paşinyandan Türkiye çıkışı! Batı Ermenistan ifadesi anayasadan çıkarılacak

YENİ ANAYASA TASLAĞI GELECEK HAFTA AÇIKLANACAK

Ülkede devam eden anayasa tartışmalarına da değinen Paşinyan, hazırlanan yeni anayasa taslağının ilk metninin gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Yeni anayasanın Ermenistan'ın gelecekteki siyasi ve hukuki yapısını belirleyeceğini ifade eden Paşinyan, Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki mevcut ifadelerin gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

MUHALEFETE REFERANDUM ÇAĞRISI

Anayasa değişikliklerine karşı çıkan muhalefete seslenen Paşinyan, yeni anayasanın halk oylamasına sunulmasını teklif etti.

Muhalefete dikkat çeken bir çağrıda bulunan Ermenistan Başbakanı, referandumda yeni anayasanın kabul edilmesi halinde sonraki seçimlerde başbakan adayı olmayacağını açıkladı.

Paşinyan, anayasa değişikliğinin referandumda reddedilmesi durumunda ise istifa edeceğini söyledi.

Paşinyandan Türkiye çıkışı! Batı Ermenistan ifadesi anayasadan çıkarılacak

"300 BİN AZERBAYCANLININ DÖNÜŞ HAKKI DA GÜNDEME GELİR"

Paşinyan, konuşmasında Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunlara da değindi.

Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkını savunan muhalefete seslenen Paşinyan, bu yaklaşımın karşılıklı sonuçları olacağına dikkat çekti.

"Azerbaycan Ermenilerinin geri dönüş hakkını savunduğunuzda yaklaşık 300 bin Azerbaycanlının Ermenistan'a geri dönüş hakkı da gündeme gelecektir" diyen Paşinyan, Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki ifadelerin yeniden düzenlenmesinin gerekliliğini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı'nın açıklamaları, ülkede yeni anayasa hazırlıkları sürerken Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde izlenecek politikaya ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

"DIŞ GÜÇLER BİZİ TÜRKLERE DÜŞMAN ETTİ"

Paşinyan'ın parlamentoda Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme sürecini savunurken kullandığı ifadeler de gündem oldu.

Ermenistan Başbakanı, normalleşme adımlarına karşı çıkan muhalefeti eleştirerek Ermeni toplumunda yıllardır sürdürülen Türk karşıtlığının dış müdahalelerle şekillendirildiğini öne sürdü.

1870'li yıllardan itibaren Ermenilerin düşünce yapısının dış güçler tarafından yönlendirildiğini savunan Paşinyan, "Dış güçler bizi Türklere düşman etti" dedi.

Paşinyan, dış güçlerin sürekli Türkleri işaret ederek Ermenistan toplumunda düşmanlık algısı oluşturduğunu ileri sürdü.

Muhalefete tepki gösteren Ermenistan lideri, "Bu takıntıdan ne zaman kurtulacağız?" sözleriyle mevcut yaklaşımın terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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