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Peş peşe 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler! Tsunami uyarısı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Peş peşe 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler! Tsunami uyarısı verildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fiji Adaları'nın güney açıklarında 7 dakika arayla 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde iki deprem oldu. Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güney açıklarında 7 dakika arayla 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,8 ve 6,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğu duyuruldu.

Peş peşe 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler! Tsunami uyarısı verildi - 1. Resim

DEPREMLER SONRASI TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ 

Yaklaşık 7 dakika arayla gerçekleşen depremlerden ilki 584 kilometre, ikincisi de 553 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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