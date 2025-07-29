Peş peşe 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde depremler! Tsunami uyarısı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Temmuz 2025 22:00 - Güncelleme: 29 Temmuz 2025 22:04 - Güncelleme:

Fiji Adaları'nın güney açıklarında 7 dakika arayla 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde iki deprem oldu. Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güney açıklarında 7 dakika arayla 5,8 ve 6,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,8 ve 6,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğu duyuruldu. İlgili Haber Suriye'de deprem! Verileri AFAD duyurdu DEPREMLER SONRASI TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ Yaklaşık 7 dakika arayla gerçekleşen depremlerden ilki 584 kilometre, ikincisi de 553 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru