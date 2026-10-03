Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), taahhüt edilen 400 milyon varillik petrol rezervinin 325 milyon varilinin piyasaya sürüldüğünü açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Petrol ve dizel fiyatlarındaki yükselişi frenlemek için rezervler peş peşe devreye alınırken Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) yeni rakam geldi.

IEA, stratejik rezervlerden piyasaya sürülmesi taahhüt edilen 400 milyon varil petrolün 325 milyon varilinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Petrol fiyatlarına müdahale! 325 milyon varil piyasaya sürüldü

BİROL: YETMEZSE DAHA ÇOK STOKUMUZ VAR

IEA Başkanı Fatih Birol da İstanbul'da düzenlenen "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" toplantısında G7'nin aldığı 100 milyon varillik rezerv kararına ilişkin konuşmuştu.

Rezervlerin piyasaya sürülmesi sürecinin koordinasyonu ve güvenliğinin IEA'ya verildiğini belirten Birol, kararın ardından petrol fiyatlarının gerilediğini aktardı. 100 milyon varilin yeterli olmaması halinde ise ilave rezervlerin de devreye alınabileceğini ifade etti:

"İnşallah yeter ve umarım Hürmüz bir an önce trafiğe açılır ve orada barış sağlanır ama bu olmazsa bizim hala çok fazla stokumuz var. Gerektiği zaman bunu hemen yapabiliriz. Stoklarımız var."

"ASIL ÇÖZÜM HÜRMÜZ'ÜN AÇILMASI"

Petrol rezervlerinin piyasaya sürülmesini "acil çözüm" olarak nitelendiren Birol, asıl çözümün Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve sorunsuz şekilde işlemesi olduğunu ifade etti.

TRUMP: "SÜREÇ DERHAL BAŞLAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, bir gün önce Avrupa'nın büyük miktardaki dizel rezervini piyasaya sürmeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, "Avrupa, yüksek miktardaki dizel stokunu piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

G7 ülkeleri de dört ay içinde toplam 100 milyon varil petrol ve petrol ürününün IEA koordinasyonunda piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmıştı. Plan kapsamında özellikle ilk 20 günde önemli miktarda dizelin piyasaya verilmesi kararlaştırılmıştı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala