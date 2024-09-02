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Pikniğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Ameliyat oldu, günlerce hastanede yattı

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Pikniğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Ameliyat oldu, günlerce hastanede yattı

Dünya Haberleri

Ailesi ile pikniğe giden kadın canından oluyordu! Eve geçince fark etti, önce önemsemedi sonra hastanelik oldu. Ameliyat edildi, günlerce yattı. Tüm bunların sebebi ise şaşkına çevirdi...

İskoçya'nın Glasgow şehrinde ailesiyle birlikte pikniğe giden Natasha Judge isimli kadının başına gelenler duyanları hayrete düşürdü. Piknikte bir böcek tarafından ısırıldığını düşünen ve bu durumu önemsemeyen Natasha çevresindeki herkesi uyardı.

Pikniğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Ameliyat oldu, günlerce hastanede yattı - 1. Resim

37 yaşındaki Natasha Judge, ailesiyle birlikte 23 Temmuz’da bir parkta piknik yaparken farkında olmadan bir at sineği tarafından ısırıldı.

Pikniğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Ameliyat oldu, günlerce hastanede yattı - 2. Resim

O akşam sol kalçasında bir ısırık fark eden Natasha, ertesi gün bu bölgenin kızardığını ve döküntü oluştuğunu gördü.

Pikniğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Ameliyat oldu, günlerce hastanede yattı - 3. Resim

"DOĞUM SANCISINDAN BİLE KÖTÜYDÜ"

Antihistaminik ilaçlar kullanarak durumu kontrol altına almaya çalışsa da birkaç gün sonra bacağı boyunca dayanılmaz ağrılar hissetmeye başladı. Ağrılar o kadar şiddetliydi ki, Natasha bunu doğum sancısından bile daha kötü olarak tanımladı.

Pikniğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Ameliyat oldu, günlerce hastanede yattı - 4. Resim

ACİL AMELİYATA ALINDI

Durumu daha da kötüleşen Natasha, evde film izlerken aniden bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan genç anne, Kilmarnock’daki University Hospital Crosshouse’da acil bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, ısırığın enfekte olduğunu ve bir apse oluştuğunu belirtti.

"BU PİKNİK NEREDEYSE HAYATIMA MAL OLUYORDU"

Ameliyat sonrası beş gün hastanede kalan Natasha, doktorların enfeksiyonun sepsise dönüşmesinden endişe ettiklerini belirtti. Natasha, "Bu piknik neredeyse hayatıma mal oluyordu," diyerek, insanların at sineği ısırıklarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Pikniğe giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Ameliyat oldu, günlerce hastanede yattı - 5. Resim

İskoçya'da yaygın olan bu sinek türünün genellikle zararsız olduğu düşünülse de, enfeksiyon durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu.

(Kaynak: Mirror)

Düzenleyen:  - Dünya
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