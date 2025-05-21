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Pirinç alamadığı için Japon Bakan istifa etti! Ülke çalkalanıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Pirinç alamadığı için Japon Bakan istifa etti! Ülke çalkalanıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

"Pirinç satın almaya hiç ihtiyaç duymadım" diyen Japon Tarım Bakanı Taku Eto, halkın tepkisi sonrası görevinden istifa etti.

Japonya Tarım Bakanı Taku Eto, pirinç fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle kamuoyundan ve muhalefetten gelen yoğun tepkilerin ardından Çarşamba günü görevinden istifa etti.

"HALKIN DUYGULARINI ANLAYAMADIM"

Başbakan Shigeru Ishiba’ya istifasını sunduktan sonra basına konuşan Taku Eto, “Halkın duygularını anlayamadım” dedi. Saga Eyaletinde Liberal Demokrat Parti’nin bir toplantısında yaptığı konuşmada, “Destekçilerimden satabileceğim kadar pirinç aldığım için hayatımda hiç pirinç satın almadım” sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

MUHALEFET GÜVENSİZLİK ÖNERİSİ HAZIRLAMIŞTI

Açıklamalarının ardından halktan ve muhalefetten tepkiler çığ gibi büyürken, Japonya Anayasal Demokrat Partisi ve Nippon Ishin no Kai dahil beş büyük muhalefet partisi Eto’ya karşı alt mecliste bir güvensizlik önerisi vermeye hazırlanıyordu. Önerinin yasal bir sonucu olmayacak olsa da, hükümet içinde ciddi bir siyasi baskı oluşturdu.

İSTİFA, KRİTİK SEÇİMLER ÖNCESİ GELDİ

Eto’nun istifası, pirinç fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığı, Başbakan Ishiba’nın onay oranlarının düşük seyrettiği ve ABD ile gümrük tarifeleri konusunda kritik müzakerelerin sürdüğü bir dönemde geldi. 

HÜKÜMET FİYATLARI DÜŞÜRMEKTE YETERSİZ KALDI

Tarım Bakanlığı’nın devlet stoklarındaki pirinci piyasaya sürerek fiyatları düşürmeye çalıştığı ancak bu adımın yeterli olmadığı vurgulandı.

Kaynak: Dış Haberler

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