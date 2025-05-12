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Dünyada bir ilk! Japonya'da üç kedi özel törenle tren kondüktörü oldu

Kaynak: Dış Haberler
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Dünyada bir ilk! Japonya&#039;da üç kedi özel törenle tren kondüktörü oldu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Japonya'da ulaşım deneyimini farklı bir boyuta taşımak amacıyla üç kedi, tren kondüktörü olarak görevlendirildi.

Kedi kondüktörler, Japonya'nın sevimli maskot kültürünün yeni temsilcileri olarak demiryolu hattında çalışmaya başladı. 

Özel bir törenle işe başlayan sevimli kedilerin görevleri arasında yolculara miyavlamak, trenlerde uyuklamak ve yolculuğu daha keyifli hale getirmek bulunuyor.

Japonya'da üç kedi törenle tren kondüktörü oldu! - 1. Resim

"TAMA EFSANESİ"NDEN İLHAM ALINDI

Japonya'nın Wakayama vilayetinde, 2007 yılında "Tama" isimli bir kedi, Kishigawa Demiryolu Hattı'nda istasyon şefi olarak atanmış ve büyük bir ilgi görmüştü.

Tama'nın ölümünün ardından yerine "Nitama" ve "Yontama" isimli kediler geçmiş, bu gelenek günümüze kadar devam etmişti. 

AiGENDA tarafından yapılan açıklamada, kedi kondüktörlerin, Japonya’nın toplu taşımada estetik ve konforu bir araya getiren yaklaşımının bir yansıması olduğu hatırlatıldı. Projenin aynı zamanda yerel turizmi de canlandırması bekleniyor. 

Kaynak: Dış Haberler
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