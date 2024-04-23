PKK destekçileri Türklere saldırmıştı! Belçika'da terör yandaşlarına büyük operasyon

Terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırıları sonrasında Belçika'da önemli bir operasyon yapıldı. Belçika polisi dün akşam PKK destekçisi 2 televizyon kanalının binasına operasyon düzenledi.

Geçtiğimiz ay Belçika'da PKK yandaşlarının Türklere yönelik saldırılarının ardından dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti.

PKK DESTEKÇİSİ 2 KANALA OPERASYON

Belçika polisi, dün akşam terör örgütü PKK/YPG'nin propagandasını yapan Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarına yönelik operasyon düzenledi.

MART AYINDA SALDIRILARDA BULUNMUŞLARDI

Terör örgütü PKK/YPG destekçisi yaklaşık 150 kişilik grup, 25 Mart'ta Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmıştı. Önce Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye, ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek isteyen kalabalık, polis engeliyle karşılaşmıştı.

Ülkedeki şiddet olaylarına devam eden örgüt yandaşları, Liege'e bağlı, nüfusunun büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde de aynı gece boyunca taşkınlık çıkarmıştı. Ülkü Ocakları binasını ateşe veren grup, camiye de saldırarak camlarını kırmıştı.

TÜRKLERİN EV VE ARABALARINA ZARAR VERMİŞLERDİ

Yüzlerini örten, terör örgütü lehine slogan atarak sokaklarda dolaşan grup, Türklere ait evlere, dükkanlara ve araçlara zarar vermişti. Görgü tanıkları, polisin olaylara müdahale etmediğini bildirmişti.

24 Mart'ta da Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder kentinde nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atarak, Türk asıllı vatandaşların yoğun olduğu caddeden geçmişti. Kentte yerleşik Türk asıllı vatandaşlar buna tepki göstermiş, ardından arbede yaşanmıştı.

BAŞBAKAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Belçika Başbakanı Alexander De Croo da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında, son günlerde terör örgütü PKK yandaşlarının, ülkenin farklı yerlerinde Türkleri hedef alan saldırılarıyla ilgili konuşup şunları demişti:

"PKK gibi, terör örgütü olarak sınıflandırılan bir örgüte sempati gösterisi yapmak ve provokasyonda bulunmak tolere edilemez. Şu mesajı açıkça vermek istiyoruz: Provokasyonlar durmalı."