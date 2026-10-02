NATO'nun Azerbaycan ve Ermenistan'la iş birliğini genişletmeye yönelik planları Avrupa basınının gündemine geldi. Politico'nun NATO diplomatlarına dayandırdığı iddiaya göre Fransa, Azerbaycan'la hazırlanacak yeni ortaklık planına onay vermezken Türkiye de yakın müttefiki Bakü ile dayanışma amacıyla Ermenistan'a yönelik planın eş zamanlı yenilenmesine onay vermedi. Türk bir yetkili ise Ankara'nın tutumunun Türkiye-Fransa veya Türkiye-Ermenistan çekişmesi olmadığını vurgulayarak, iki ülkeye ait belgelerin aynı anda onaylanmasına uzun süredir hazır olduklarını söyledi.

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Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisinin zayıfladığı bir dönemde Azerbaycan ve Ermenistan'ın NATO ile ilişkilerini geliştirme arayışı Avrupa basınının gündemine taşındı.

Politico, iki ülkenin NATO ile askeri tatbikatlar, eğitim ve farklı alanlarda daha yakın iş birliği kurmak istediğini ancak hazırlanan yeni ortaklık planlarının bir yılı aşkın süredir sonuçlandırılamadığını yazdı.

Politico yazdı: Fransa Azerbaycan'ı engelledi, Türkiye NATO'da devreye girdi

POLITICO: FRANSA AZERBAYCAN'IN PLANINA ONAY VERMEDİ

Haberde isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç NATO diplomatına dayandırılan iddiaya göre Fransa, bir Fransız vatandaşının Azerbaycan'da tutuklu bulunmasını gerekçe göstererek Bakü ile hazırlanacak yeni ortaklık planına onay vermedi.

Politico , Paris'in tutumuna karşılık Türkiye'nin de yakın müttefiki Azerbaycan'la dayanışma amacıyla Ermenistan'ın ortaklık planının eş zamanlı olarak yenilenmesine onay vermediğini öne sürdü.

Beş NATO diplomatına göre Azerbaycan ve Ermenistan'ın NATO ile daha yakın ilişkiler kurmasını öngören iki plan da yaşanan süreç nedeniyle bir yılı aşkın süredir sonuçlandırılamadı.

Politico yazdı: Fransa Azerbaycan'ı engelledi, Türkiye NATO'da devreye girdi

TÜRK YETKİLİDEN İDDİALARA CEVAP

Politico'ya konuşan bir Türk yetkili ise yaşanan sürecin Türkiye ile Fransa veya Ermenistan arasında bir çekişme olarak değerlendirilmesine karşı çıktı.

"Mesele kesinlikle bir Türkiye-Fransa ya da Türkiye-Ermenistan çekişmesi değil" diyen yetkili, Ankara'nın yaklaşımını şöyle anlattı:

Her iki belgenin de erken onaylanmasını sağlamak amacıyla Ermenistan ve Azerbaycan'ın ITPP belgelerini aynı anda onaylamaya oldukça uzun süredir hazırız.

Türk yetkilinin açıklamasına göre Ankara, Azerbaycan ve Ermenistan'ın NATO ile ilişkilerini düzenleyecek iki belgenin birbirinden ayrılması yerine eş zamanlı olarak onaylanmasını istiyor.

AZERBAYCAN'DAN FRANSA HAMLESİ

NATO'daki tartışma, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen hafta aralarında bir Fransız vatandaşının da bulunduğu bazı mahkumları serbest bırakmasının ardından yeniden gündeme geldi.

Politico, söz konusu gelişmenin ardından Fransa üzerindeki vetoyu kaldırma baskısının arttığını yazdı.

Haberde görüşlerine yer verilen bir NATO diplomatı, Paris'in bundan sonraki tutumuna ilişkin, "Eğer vetoyu kaldırmazlarsa, bu ne sağlam bir siyasi hamle olur ne de kendilerini ittifakın çıkarları doğrultusunda hareket eden bir müttefik olarak gösterirler" değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka NATO diplomatı ise ittifak içerisindeki rahatsızlığı, "Bir hayal kırıklığı söz konusu. NATO'yu ikili meseleler için kullanmayı bırakın" sözleriyle dile getirdi.

NATO'DA FRANSA'NIN KARARI BEKLENİYOR

NATO'dan yapılan açıklamada ittifakın hem Azerbaycan hem de Ermenistan ile savunma planlaması, eğitim ve hibrit tehditlerle mücadele dahil birçok alanda köklü ilişkilere sahip olduğuna değinildi.

Bir NATO yetkilisi, "Bu iki ortaklığı ilerletmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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