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Polonya'da yarış sırasında sürücü seyircilerin arasına daldı: 4'ü ağır 18 yaralı var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Polonya'da düzenlenen araba yarışında sürücü seyircilerin arasına daldı. Feci kazada 4'ü ağır 18 yaralı var.

Polonya'da düzenlenen araba yarışında bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına dalması sonucu 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Feci kaza Krosno kentinde düzenlenen araba yarışı sırasında meydana geldi. Bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla seyircilerin arasına daldı.

Yarışın başlamasından kısa bir süre sonra yaşanan kazada 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, ambulans ve ambulans helikopter sevk edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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