Prag hangi ülkenin şehri? Prag'ta neler oluyor?

21 Aralık 2023 21:27 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 21:27

21 Aralık 2023 tarihinde Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silah sesleri duyuldu. Artan silah sesleri vatandaşlarda korkuya neden oldu. Dünya basınına oturan Prag'taki silahlı saldırı sonrası Prag'ın nerede ve hangi ülkeye bağlı olduğu merak edildi. Çok sayıda ölünün olduğu konuşulan olay hakkında ayrıntılar...

PRAG NEREDE?

Avrupa ülkesi olan Çekya'nın başkenti olan Prag, geçmişte Çekoslovakya'nın da başkentiydi. Orta Bohemya'da Vltava Nehri'nin üzerinde yer alan şehir Avrupa tarihini gözler önüne seren binalara ve mimara sahiptir. Bu yüzden çok fazla turist çeker. 2 milyon nüfusu var. Diğer bir verilere göre ise bu sayıya ek olarak 300.000 kişi de resmi kaydı olmaksızın Prag'da yaşamaktadır. İkinci dünya savaşı sırasında Avrupa'da en az zarar gören şehirlerden biridir. "Masal Şehri", "Şehirlerin Anası" gibi isimlerle de anılır. Tarihi buram buram yaşanan Prag sokakları adeta tam bir Orta ve Yeni Çağ devirlerini yansıtır. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun Dünya Mirasları listesinde yer aldı.

PRAG'TA NE OLUYOR?

24 yaşındaki David Kozak, Prag’da bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne silahlı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Genç saldırıdan önce aynı zamanda babsını da öldürdüğü tespit edildi. Silahlı saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısı 30 olarak açıklandı. Yaralı sayısı ise 24 kişi olduğu belirtildi. Kozak'ın 21 Aralık 2023 sabah saatlerinde Kladno'daki evinde babasını öldürmesinden sonra polis tarafından arandığı söylendi. Tek başına saldırıyı düzenleyen genç daha sonra intihar ettiği duyuruldu.