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    Prag'da üniversiteye korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var...

    Çekya’nın başkenti Prag’taki bir üniversitenin felsefe fakültesine silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Öte yandan Çek polisi saldırganın kimliğini tespit etti, ayrıntılar kan dondurdu.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çek polisi, Prag'da bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirterek, silahlı saldırganın etkisiz hale getirilidiğini duyurmuştu. Korkunç saldırının bilançosu belli oldu.

    15 ÖLÜ, 30 YARALI

    İlk belirlemere göre Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

    POLİS SALDIRIYI DOĞRULADI

    Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklama, "İlk bilgilere dayanarak bölgede ölü ve yaralı insanların olduğunu doğrulayabiliriz" denildi. Saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce babasını da öldürdüğü belirtilerek, fakültede bir konferansa katılmayı planladığı ancak konferans salonuna gelmeden silahını ateşlediği öğrenildi.

    SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

    Çek haber sitesi Novinky, saldırıyı düzenleyen 1999 doğumlu David Kozak’ın söz konusu fakültede öğrenci olduğunu duyurdu.

    Prag'da üniversiteye korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var...

    'KAPILARI KİLİTLEYİN, SAKLANIN'

    Polisin üniversite personeline saldırı sırasında bir e-posta gönderdiği, mesajda da "Ofisdeyseniz ışıkları kapatıp saklanın, kapıları kilitleyin ve mobilyaları kapının önüne yerleştirin" yazdığı öğrenildi. 

    Prag'da üniversiteye korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var...

    Saldırının Prag'ın önemli bir turistik noktası olan Eski Kent yakınında bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde meydana geldiği bildirildi. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda da insanların olay yerinden kaçıştığı görüldü.

    İhlas Haber Ajansı /  - Dünya
    PragSaldırı
    Haberler > Dünya > Prag'da üniversiteye korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var...
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