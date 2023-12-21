Prag'da üniversiteye korkunç saldırı! Ölü ve yaralılar var...

21 Aralık 2023 18:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 23:52

Çek polisi, Prag'da bir üniversiteye düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını belirterek, silahlı saldırganın etkisiz hale getirilidiğini duyurmuştu. Korkunç saldırının bilançosu belli oldu.

15 ÖLÜ, 30 YARALI

İlk belirlemere göre Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.

POLİS SALDIRIYI DOĞRULADI

Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklama, "İlk bilgilere dayanarak bölgede ölü ve yaralı insanların olduğunu doğrulayabiliriz" denildi. Saldırganın olayı gerçekleştirmeden önce babasını da öldürdüğü belirtilerek, fakültede bir konferansa katılmayı planladığı ancak konferans salonuna gelmeden silahını ateşlediği öğrenildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çek haber sitesi Novinky, saldırıyı düzenleyen 1999 doğumlu David Kozak’ın söz konusu fakültede öğrenci olduğunu duyurdu.

'KAPILARI KİLİTLEYİN, SAKLANIN'

Polisin üniversite personeline saldırı sırasında bir e-posta gönderdiği, mesajda da "Ofisdeyseniz ışıkları kapatıp saklanın, kapıları kilitleyin ve mobilyaları kapının önüne yerleştirin" yazdığı öğrenildi.

Saldırının Prag'ın önemli bir turistik noktası olan Eski Kent yakınında bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde meydana geldiği bildirildi. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda da insanların olay yerinden kaçıştığı görüldü.