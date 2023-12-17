Putin, Biden'ın iddialarına cevap verdi: 'Bu tamamen saçmalık'

17 Aralık 2023 18:36 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 18:47

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazandığı takdirde bir NATO ülkesine saldıracağını iddia eden ABD Başkanı Joe Biden'a yanıt verdi.

BİDEN'IN İDDİASI 'SAÇMALIK'

Rus devlet televizyonu Rossiya'da yayımlanan röpörtajda Rusya'nın bir NATO ülkesini işgal etme ihtimali bulunup bulunmadığına dair soruyu yanıtlayan Putin, ABD Başkanı'nın bu doğrultudaki iddiasını "saçmalık" olarak tanımladı.

HATALI POLİTİKASINI HAKLI ÇIKARMA ÇABASI

"Bu tamamen saçmalık. Kaldı ki Başkan Biden'ın da bunu anladığını düşünüyorum" diyen Putin, bu açıklamadan ABD liderinin Rusya konusundaki kendi "hatalı politikasını" haklı çıkarmaya çalıştığının anlaşıldığını belirtti. Putin, "Rusya'nın NATO ülkeleriyle savaşmak için hiçbir nedeni, hiçbir çıkarı (ne ekonomik, ne siyasi ne de askeri hiçbir jeopolitik çıkarı) yoktur" ifadelerini kullandı.

BİDEN NE DEMİŞTİ?

Biden, Putin'in Ukrayna'ya karşı zafer kazanması halinde Rus liderin durmayacağı ve bir NATO ülkesine saldıracağı uyarısında bulundu.