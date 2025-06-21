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Putin, İran için ABD'ye seslendi! "Nükleer silah iddiası asılsız”

Kaynak: Dış Haberler
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Putin, İran için ABD&#039;ye seslendi! &quot;Nükleer silah iddiası asılsız”
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair hiçbir kanıt bulamadığını duyurdu.

Sky News Arabia televizyonuna özel bir mülakat veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin, "İran defalarca nükleer silah istemediğini açıkladı. UAEA'ya göre İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair herhangi bir işaret ya da kanıt yok" dedi.

"İRAN'IN BARIŞÇIL HAKKINI DESTEKLİYORUZ"

Putin, İran’ın nükleer enerjiyi sivil amaçlarla kullanma hakkına sahip olduğunu ifade ederek, "Rusya, bu hakkın tanınmasını savunuyor ve gereken desteği vermeye hazır" ifadelerini kullandı. Moskova'nın İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelere katıldığını kaydeden Putin, bazı teknik detayların hâlâ müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

İran ile İsrail arasında artan tansiyona da değinen Putin, taraflara diplomasi çağrısında bulundu. "Müzakerelerde hem İran hem de İsrail tarafı esneklik göstermeli. Bu soruna çözüm bulmanın yolları ve araçları var" dedi.

Putin, Rusya’nın kitle imha silahlarının yayılmasına kesinlikle karşı olduğunu belirterek, "İran’ın nükleer silah kullanımını yasaklayan kararı, ciddiye alınması gereken önemli bir adımdır" dedi.

Putin ayrıca, Moskova'nın İsrail'e, İran’ın nükleer silah peşinde olmadığı yönündeki tutumunu sürekli olarak ilettiğini aktardı.

'UKRAYNA' SORUSUNA CEVAP VERDİ

Röportajda Ukrayna krizine de değinen Putin, Kiev yönetiminin kendi ulusal çıkarlarını gözetmesi gerektiğini ve Rusya'ya karşı hareket eden yabancı ittifaklara bağlı olmaması gerektiğini belirtti. Ukrayna'nın tarafsızlığını ilan etmesi gerektiğini savunan Putin, ülkedeki Rusça konuşan toplulukların haklarının garanti altına alınmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Kiev yönetiminin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’da yapılan referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Dış Haberler

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